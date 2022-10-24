بالصور.. تعرف على الإصدار الخاص من ساعة Porsche x Garmin Epix 2

كشفت شركة Garmin عن إصدارها المتميز من ساعة Epix 2 الذكية الذي يأتي بتصميم Porsche، وينطلق بسعر 1250 دولار.

يتميز الإصدار الخاص من ساعة Porsche x Garmin Epix 2 الذكية بسوارة معصم من السيليكون بحجم 22مم بألوان الفضي، والأسود إلى جانب اللون الأحمر مع شعار Porsche، كما يظهر الشعار أيضاً على زر التشغيل والإيقاف.

كما تقدم Garmin عدد من الأوجه والشعارات بثيم Porsche لتخصيص الساعة الذكية، بينما تتوافق المواصفات الأخرى مع الإصدار الأصلي من الساعة الذكية.

وتتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.3 إنش، وزجاج sapphire لحماية الشاشة، كما تدعم الساعة الذكية التحكم باللمس أو عن طريق الأزرار.

وتستمر ساعة Porsche x Garmin Epix 2 الذكية بعمر شحن يصل إلى 16 يوم من التشغيل، كما تدعم مقاومة الماء 10 ATM.

أيضاً تتضمن الساعة الذكية مستشعرات رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين الدم، وتدعم الساعة الذكية متابعة نشاط المستخدم في عدد 60 من الأنماط الرياضية.

وتنطلق الساعة بميزة Epix 2 مدمجة، ونظام GPS، ومن المقرر أن تتوفر ساعة Porsche x Garmin Epix 2 بسعر 1250 دولار أو 995 يورو.