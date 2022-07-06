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بالصور.. تعرف على شاشة الألعاب الجديدة والمميزة S55U من GIGABYTE

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2022 11:56 مساءً
شركة GIGABYTE

شركة GIGABYTE

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أعلنت شركة GIGABYTE التايوانية الأربعاء عن شاشة الألعاب الجديدة S55U المميزة بدقة 4K وحجم 54.6 إنش.

تعد شاشة S55U أحدث شاشات GIGABYTE المميزة بتقنية quantum dot بجودة عرض UHD وحجم 54.6 إنش، لذا تقدم الشاشة صورة واضحة وحادة مع معدل تحديث 120Hz لدعم ألعاب esport، مع إستجابة سريعة 2مللي ثانية.

وللإتصال تأتي الشاشة بمدخل HDMI 2.1 الذي يضمن تجربة ألعاب إنسيابية بدقة 4K، أيضاً تأتي شاشة S55U بنظام تشغيل الأندوريد.

وتأتي الشاشة بعدد من تطبيقات جوجل المثبتة مسبقاً مثل اليوتيوب وNetflix، كما يدعم Chromecast للبث، لذا يدعم المستخدم بشكل جيد في الترفية.

أيضاً تعد سلسلة شاشات GIGABYTE أحد أفضل الشاشات المميزة بدقة 4K، مع دعم معايير HDMI 2.1، حيث قدمت للأسواق مجموعة مميزة من الشاشات المخصصة للألعاب التي تتراوح بين حجم 28 إنش إلى 54.6 إنش.

 

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