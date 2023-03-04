بالصور.. تعرف على ضفدع فليشمان الزجاجي

الكوكب ملئ بالحيوانات متعددة الأشكال والألوان، ولكن هل سألت نفسك ذات يوم ما من هم أجمل الحيوانات على كوكب الأرض، وذلك بحسب موقع z-animals.

تعرف على الضفدع الصغير، الذي يبلغ طوله 0.8 إلى 1.26 بوصة فقط، منتشر على نطاق واسع ويوجد في الغابات التي تمتد من المكسيك إلى فنزويلا والإكوادور.

إنه أخضر ساطع، فاتح اللون مع بقع صفراء ونقاط سوداء، عيونه المنتفخة ذهبية، وبؤبؤ العين السوداء أفقية، وله أنف صغير حاد، وجلد بطنه شفاف ويمكن رؤية أعضائه الداخلية.

تقضي ذكور الضفادع موسم التكاثر، الذي يمتد من أواخر الشتاء إلى أواخر الخريف، تدافع عن أراضيها وتستدعي الإناث.

وبعد التزاوج، تضع الإناث ما يصل إلى 30 بيضة على الجانب السفلي من الورقة فوق جسم مائي، يحرسهم كلا الوالدين وعندما يحين وقت تفقيس الضفادع الصغيرة، فإنها ببساطة تسقط في الماء.