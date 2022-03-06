بالصور.. تعرف على مواصفات هاتف هواوي المميز “Nova 9 SE”

من المرتقب أن تطلق شركات هواوي الصينية إصدار جديد سلسلة هواتف Nova والذي يأتي بعنوان Nova 9 SE، حيث ينطلق الهاتف في سوق ماليزيا في 11 من مارس.

ولقد شاركت هواوي صور منتجها الجديد لتؤكد من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف، كما قدمت صور رسمية لهاتف Nova 9 SE قبل الإعلان المرتقب.

وتؤكد الصور الرسمية على تصميم Nova 9 SE الذي يحاكي الإصدار الرئيسي من السلسلة Nova 9، وأيضاً بملامح تصميم سلسلة P50، حيث يضم إعدادات كاميرة تتضمن اثنان من الحلقات الرئيسية، كما تتميز الجهة الخلفية بتصميم منحني.

أيضاً يضم الهاتف شاشة بحجم 6.78 إنش، وثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، مع إطارات فائقة النحافة بسماكة 1.05مم.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج كوالكوم التي تتميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، وتدعم الإتصال بشبكات 4G.

وتوضح الصور الاختيارات المقدمة في ألوان Nova 9 SE والتي تتضمن اللون الأزرق، الأبيض إلى جانب اللون الأسود، لذا نترقب الحدث الرسمي في 11 من مارس لمزيد من التفاصيل.