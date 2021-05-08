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بالصور: حذاء ذكي للمكفوفين بديلاً للعصا

منذ 11 ساعة
حذاء ذكي للمكفوفين

حذاء ذكي للمكفوفين

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لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من العمى وضعف البصر في اكتشاف العوائق أثناء طريقهم، كشفت شركة Tec-Innovation النمساوية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، النقاب عن حذاء ذكي يعتمد على أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية.

ويطلق على الحذاء InnoMake، وأعلنت الشركة أن الهدف منه أن يكون بديلا عصريا وحديثا للعصا التي كان يتم الاعتماد عليها لعقود طويلة، ويعتمد الحذاء على أجهزة استشعار تعمل على اكتشاف العوائق وتحذير مرتديه من خلال إصدار اهتزازات وتنبيه صوتي على هاتف ذكي متصل بالبلوتوث.

وتعمل الشركة على تحديث إمكانيات الحذاء ليتضمن كاميرا وأحدث تكنولوجيا الذكاء الصناعي؛ لاكتشاف العقبات وطبيعتها، ويعتبر الحذاء ثمرة جهود الشركة مع جامعة ”غراتس“ النمساوية اللتين عملتا سويًا لتطوير أحدث خوارزميات التعلم العميق؛ حتى يتمكن الحذاء من تحليل المعلومات التي توفرها أجهزة الاستشعار والكاميرات المدمجة؛ لتحديد ما إذا كانت المنطقة خالية من العوائق والتمييز بينها.

من جانبه، قال ماركوس رافر، أحد مؤسسي الشركة ويعاني من إعاقة بصرية، إن ”أجهزة الاستشعار الموجودة على مقدمة الحذاء تكتشف العوائق لمسافة أربعة أمتار، ثم تقوم الموجات الصوتية بتحذير الأشخاص، إما بالاهتزاز أو الإشارات الصوتية“.

ويعتبر الإصدار الحالي من حذاء Inno Make متاحا للشراء على موقع الشركة مقابل 3850 دولارا

    المصدر :
  • إرم نيوز

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