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بالصور.. روسيا ترسل سياح فضاء مجددا إلى المحطة الدولية

8 - ديسمبر - 2021

مركبة فضائية

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لأول مرة منذ 12 عاما، ينطلق سياح فضاء مرة أخرى على متن صاروخ “سويوز” روسي إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلقت من مطار بايكانور مركبة الفضاء “سويوز إم إس-20” وعلى متنها السائحان اليابانيان يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، إضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.

وبعد رحلة تستغرق أكثر من ست ساعات من المتوقع أن يصل الأشخاص الثلاثة إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” أن سائحي الفضاء سيبقون هناك لمدة 12 يوما.

يشار إلى أن المليونير الأمريكي تشارلز سيموني انطلق إلى محطة الفضاء الدولية مرتين.

وذكرت شركة “سبيس أدفنتشرز” الأمريكية المتخصصة في السياحة الفضائية أن هذه الرحلات تكلف ما بين 50 و60 مليون دولار.

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