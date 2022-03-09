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بالصور.. شركة ميتا تفتتح مقرها الإقليمي في دبي

منذ 12 ساعة
شعار شركة ميتا

شعار شركة ميتا

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في حدث تكنولوجي جديد، افتتحت شركة ميتا الأمريكية، الثلاثاء، مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت، في حضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في “تويتر” صوراً من حفل الافتتاح، وقال: “شهدت اليوم افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة (ميتا) في مدينة دبي للإنترنت. دبي تواصل تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ضمن رؤية طموحة هدفها ريادة صنع المستقبل”.

وأضاف ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: “من دبي ستدير الشركة عملياتها في خدمة الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم قاعدة مستخدمي منصاتها عالمياً والتي تصل إلى 3 مليارات مستخدم”.

وتابع أن “البنية التقنية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال والجاذبة للكفاءات رسّخت مكانة دبي مقراً لأهم صُنّاع التكنولوجيا في العالم، واليوم تحتضن مدينة دبي للإنترنت و(تيكوم) 95 ألف موظف يعملون ويعيشون في دبي”.

مدينة دبي للإنترنت تحتضن عدداً من كبريات شركات التقنية، ومقرات للشركات التكنولوجيا العالمية، ومن ضمنها مقرات لـ”فيسبوك” و”تويتر” و”آي بي إم” و”أوراكل” وغيرها.

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