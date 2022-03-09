بالصور.. فورد تكشف عن أول سيارة إسعاف كهربائية

كشفت شركة فورد عن طراز فريد في نوعه يعد أول سيارة اسعاف متكاملة تعمل بالطاقة الكهربائية باسم DocGo All-Electric.

ووفق موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات، هذا الطراز الكهربائي من سيارات الإسعاف، يطرح ضمن أسطول خصصته فورد لشركة DocGo.



وتعد شركة DocGo، واحدة من الشركات الرائدة في توفير الرعاية المتنقلة وحلول التنقل الطبية المتكاملة في الولايات المتحدة.

وسيارة الإسعاف الكهربائية، هي في الأصل طراز فورد E-Transit الكهربائي الذي أعلنت عنه الماركة الأمريكية ضمن فئات VAN.

والطراز ضمته شركة DocGo لخدمتها، كخطوة أولى في سبيل تحولها الشامل لشركة إمدادات رعاية طبية مستدامة، وسيكون الأول من بين أسطول كامل من هذا النوع من السيارات تسعى الشركة الأمريكية لتكوينه بحلول عام 2032.

والسيارة تعمل بمحرك كهربائي قادر على السير حتى مسافة 126 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، وكان ظهوره الأول للأسواق من فورد عام 2020.

تعطل تصنيع F-150

في الوقت نفسه، تتعرض للمرة الثانية خلال شهر، عملية تصنيع شاحنة فورد البارزة F-150 للتوقف، وهذه المرة بسبب أزمة نقص الرقائق.

ووفق موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات، توقفت عملية تصنيع الشاحنة في مصنع Claycomo التابع لماركة فورد بمدينة كانساس، بولاية ميزوري الأمريكية، بسبب نقص الشرائح.

في حين ستعتمد فورد في الأسابيع المقبلة على تصنيع الشاحنة في مصنعها بمدينة “دير بورن” التابعة لولاية ميتشجان.

وخلال شهر فبراير/شباط الماضي، تأثرت عدة موديلات بارزة من فورد بأزمة نقص الرقاقات، لدرجة توقف صناعتها، كان من ضمنها طراز فورد برونكو، وشاحنة فورد رينجر.

وأيضا كل من طراز فورد إكسبلورر، وطراز موستانج ماتش إي الكهربائي، وطراز لينكولن آفييتور.