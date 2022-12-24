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بالصور.. مواصفات مميزة لكاميرا لوحة القيادة Smart LNDU 4K Dashcam

منذ 38 دقيقة
شركة هواوي

شركة هواوي

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أطلقت شركة هواوي الصينية بالتعاون مع شركة “LNDU” الصينية الناشئة كاميرا لوحة القيادة الجديدة “Smart LNDU 4K Dashcam” بسعر 569 يوانًا بما يوازي (80 دولار أمريكي.)

تم تجهيز Smart LNDU 4K Dashcam بمستشعر Sony IMX415 و 7 مجموعات من العدسات البصرية عالية النفاذية وفتحة عدسة كبيرة جدًا F1.75 لتحقيق جودة صورة فائقة الوضوح بدقة 4K.

تدعم كاميرا لوحة القيادة تحسين جودة الصورة في المناطق ذات الإضاءة الخافتة، وتأتي مع 8 ملايين بكسل فعال، مما يضمن رؤية ليلية وإضاءة خلفية واضحة وكذلك لقطات بعيدة المدى.

في معظم كاميرات لوحة القيادة، ستحتاج إلى إخراج بطاقة الذاكرة أولاً، ثم استخدام قارئ البطاقات لإدخالها في الحاسب لعرض الفيديو.

وبدعم من HarmonyOS Connect، يحتاج مستخدمو Smart LNDU Dashcam فقط إلى تشغيل Bluetooth للهاتف المحمول ولمسها بالقرب من الجهاز لإقران هواتفهم الذكية. في بضع خطوات بسيطة، سيتم استخدام شاشة الهاتف المحمول لعرض البث المباشر من الكاميرا. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة الفيديو من هواتفهم.

وبفضل وظيفة المساعدة الذكية للقيادة ADAS، عند القيادة في وضع غير طبيعي، ستبدأ كاميرا Dashcam Huawei Smart LNDU 4K أيضًا في التحذير من مغادرة المسار في الوقت الفعلي، والتحذير من الاصطدام الأمامي للسيارة، والتذكير ببدء السيارة الأمامية، وتذكير علامة الحد الأقصى للسرعة، وتحذير اصطدام المشاة، وكله يهدف إلى تذكير السائقين بالاهتمام بسلامة القيادة.

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