بالصور والفيديو.. لقطات غير مسبوقة وتفاصيل واضحة لسطح الشمس

رصد تلسكوب «دانيال إينوي» الشمسي الموجود بجزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية لقطات غير مسبوقة لسطح الشمس تظهر تفاصيل دقيقة وواضحة جدا له.

ونقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية، مقطع فيديو وصورا التقطها التلسكوب تظهر مجموعة من الهياكل الذهبية التي تشبه الخلايا، تغطي سطح الشمس، وكل هيكل منهم يعادل تقريبا حجم ولاية تكساس الأميركية.

وأكد علماء الفلك أن هذه الهياكل تحمل كتلا من البلازما، تصل درجة حرارتها إلى نحو 6000 درجة مئوية، حيث تظهر في الفيديو وكأنها تطلق الحرارة من داخل الشمس إلى سطحها.

ويظهر الفيديو أيضا ممرات ضيقة مظلمة بين الهياكل، وتقوم البلازما بالتراجع في هذه الممرات حتى تنخفض درجة حرارتها مرة أخرى.

وأكد العلماء أن التلسكوب سيستخدم لدراسة التحركات على سطح الشمس بشكل أفضل وأدق على أمل أن يتمكنوا من التنبؤ بشكل أفضل بثوراتها النشطة، والتي تؤثر على رواد الفضاء والأقمار الصناعية وإشارات الاتصالات اللاسلكية، ويشار إليها غالباً باسم «طقس الفضاء».

وقال عالم الفيزياء الفلكية مات ماونتن، رئيس رابطة جامعات الأبحاث في علم الفلك، التي تدير مشروع تلسكوب «دانيال إينوي» الشمسي: «على الأرض، يمكننا بسهولة أن نتنبأ بأحوال الطقس في أي مكان في العالم بدقة شديدة، إلا أننا لم نصل بعد لهذه الدقة فيما يتعلق بطقس الفضاء». وتابع: «ما نحتاج إليه هو فهم الفيزياء الأساسية وراء طقس الفضاء، وهذا يبدأ من عند الشمس، وهو الأمر الذي سيقوم به تلسكوب «دانيال إينوي» في العقود القادمة».

وأشار العلماء إلى أن وكالة ناسا الأميركية ستطلق الأسبوع المقبل مركبة الفضاء الجديدة «سولو» من قاعدة كيب كانافيرال الجوية بولاية فلوريدا لالتقاط صور للشمس من أقرب نقطة على الإطلاق، مؤكدين أنه سيتم الاستعانة بلقطات «سولو» و«دانيال إينوي» معا للوصول إلى أفضل نتائج.