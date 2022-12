بالصور.. 3 ألغاز بحرية تثير حيرة العلماء

كشف علماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية، عن بعض أغرب الأشياء التي وقعت أعينهم عليها تحت سطح الماء، ومن بينها 3 كائنات غامضة لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأنها.

ونشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، تغريدة على تويتر، شملت “3 ألغاز بحرية”، معلقة عليها بالقول: “يغطي محيطنا 70 بالمئة من سطح الأرض، ومع ذلك فقد اكتشفنا جزءًا صغيرا مما يقع في أعماقه”.

وتابعت: “لذا لا توجد صدمة عندما نواجه، كثيرا، أشياء تثير حيرة حتى أكثر العلماء خبرة”.

وتأتي الصور من الرحلات الاستكشافية السابقة لسفينة “أوكيانوز إكسبورر” (Okeanos Explorer)، التي تديرها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي سفينة أبحاث مجهزة لمسح أعماق المحيط بمركبة تعمل عن بعد.

وتظهر الصورة الأولى، مرجان من اللون الأحمر الزاهي مع “كائن حي خيطي أخضر غريب” مرتبط به، ويشبه الكائن الحي معكرونة الاسباغيتي، وتم العثور عليه على عمق 520 مترا في المحيط الهادئ.

وعادة لا توجد النباتات في هذا العمق بسبب قلة الضوء، لذا تكهن فريق العلماء أنه قد يكون نوعا من الإسفنج، أو ربما نوعا من الطحالب التي علقت على الشعاب المرجانية.

الصورة الثانية تعود لمجموعة من “أشياء كروية وريشية هشة، تبدو وكأنها كلها في كومة”، وتم العثور عليها على عمق 2750 مترا على طول سلسلة “فينا ناغو” ( Fina Nagu) البركانية في المحيط الهادئ.

Mystery Monday! Our ocean covers 70% of Earth's surface — yet we've explored just a small fraction of what lies beneath. So no shock that we often encounter things that stump even the most seasoned scientists… pic.twitter.com/q53M1dOjOk

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) December 19, 2022