بالصور .. Leica تكشف عن جهاز العرض المنزلي المتميز "Cine 1" بتقنية الليزر

كشفت شركة لايكا “Leica” الألمانية المختصة بتصنيع الكاميرات والعدسات عن أول أجهزة العرض المنزلي Cine 1 الذي يأتي بميزة إسقاط الصورة من مسافة قريبة جداً.

ووفقاً لما أعلنت الشركة الألمانية، في فعاليات IFA، فإن هذا الجهاز المتميز يتوفر بدءاً من الربع الثاني من 2023.

يتميز جهاز Cine 1 بإسقاط صورة بدقة 4K بحجم 100 إنش، مع صوتيات بتقنية Dolby Atmos، كما يعمل هذا الإصدار بتقنية الليزر.

ولقد قدمت Leica إصدارات سابقة من أجهزة العرض بعلامة Pradovit التجارية، بينما يأتي جهاز Cine 1 بميزة الإسقاط الذكي، كما يرتكز الجهاز على عدسات Leica.

كما يعمل الجهاز على إنتاج صورة بسطوع 2500 lumens، وحجم 100 إنش، ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث 60Hz، على أن يتم إسقاط الصورة من مسافة 30 سم فقط أو 12 إنش.

أيضاً أكدت Leica على أن ضبط جهاز العرض يرتكز على حجم الشاشة، ومن المقرر أن يتوفر جهاز العرض بسعر 7900 دولار، كما يأتي الإصدار المميز بحجم 80 إنش بسعر 6900 دولار.

من جانب أخر تعاونت Leica مع Hisense لدعم الجهاز بمحرك ثلاثي وإضاءة ليزر RGB، كما يرتكز جهاز العرض على معالج DLP من Texas Instruments، مع إستجابة عند 30 مللي ثانية لذا يتوافق مع بعض الألعاب.

ويضم الجهاز ثلاثة منافذ HDMI على أن يأتي إحداها HDMI 2.1 مع eARC، ويأتي الأخر USB 2.0، ويأتي الثالث USB 3.0، كما يضم تلفاز مدمج، مع واجهة بالفتحات الشائعة، كما يدعم نظام Android TV، ومعايير 2 Atmos في الصوتيات، على أن يتوفر بدءاً من الربع الثاني في 2023 في أسواق أوروبا.