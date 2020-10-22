بالفيديو..أول تلفاز ذكي بشاشة مرنة قابلة للف في العالم

أشعلت شركة إل جي LG الكورية الجنوبية سوق التلفزيونات الذكية، بأول تلفاز في العالم بشاشة مرنة قابلة للف يمكن القول إنها مثل “طاقية الإخفاء”، وجهز بتقنيات تمكنه من العمل كتلفاز ذكي قادر على الاتصال لاسلكيا مع شبكات الإنترنت والأجهزة الذكية.

وأعلنت شركة إل جي عن بدء مبيعات تلفازها الذكي الفاخر الجديد “Signature OLED R “، والذي زود بمكبرات صوت توزع الأصوات توزيعا سينمائيا ممتازا.

ومقاس شاشة هذا التلفاز 65 بوصة، من نوع” OLED ” ( قابلة للف داخل قاعدة التلفاز) ما يمنحها إمكانيات كبيرة على عرض الصور عالية الدقة والتحكم بدقة الصورة وميزاتها، فضلا عن استهلاكها القليل للطاقة.

أما القاعدة الأساسية للتلفاز فصنعت من الألومينيوم وأتت بعدة تصاميم لتناسب مختلف الأذواق.

والفريد في هذا التلفاز هو أن شاشته المرنة يمكن أن تلتف بشكل جزئي أو كلي داخل القاعدة السفلية للهيكل ليتحكم المستخدم بمقاس الشاشة أو يخفيها بشكل كامل.

وهذه الميزة تحول هذا الجهاز إلى قطعة أثاث أنيقة وعصرية يمكن استعمالها في كافة أرجاء المنزل دون أن يشكل عائقا مكانيا أو يشغل مساحة كبيرة كما هو الحال مع أجهزة التلفاز الأخرى.