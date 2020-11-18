بالفيديو: أول هاتف بشاشة قابلة للتمدد من شركة “أوبو”

تصميم جديد، يختلف عن التصميم التقليدي للهاتف الذكي أو حتى الهاتف القابل للطي، وهو عبارة عن هاتف قابل للتمدد، كشفت عنه شركة “أوبو” الصينية باسم Oppo X 2021.

والمميز في هذا الهاتف أنه لا يحتوي على حجم ثابت للشاشة، حيث يمكن فرد أو مد الشاشة ما بين 6.7 إلى 7.4 بوصة، كما نرى في الفيديو الذي نشرته “أوبو”.

وبحسب موقع “Gizmochina” تأتي شاشة Oppo X 2021 بشكل أساسي بقياس 6.7 بوصة وهي من نوع أوليد، لكنها مزودة بشاشة Warp Track عالية القوة تلتف أسفل الشاشة الفعلية من عند الجانبين، ويبلغ سمك هذه الشاشة المميزة 0.1 ملم فقط في أنحف نقطة.

وبفضل محركات جانبية موجودة أسفل الشاشة يمكن مد الشاشة لزيادة حجمها حتى 7.4 بوصة، وبذلك يحصل المستخدم على شاشة أوسع بدول الخطوط أو الثنيات الموجودة على الهواتف القابلة للطي.

ويتميز Oppo X 2021 أيضًا بإطار ديناميكي يتضمن إطارا ثابتا وإطارا متحركا في الأعلى، ويتم تصميم اللوحة بدون فجوات مقطعية مما يساعد على تثبيت الشاشة بشكل أفضل.

يشار أن جهاز أوبو الجديد القابل للتمدد هو نموذج وليس جهاز نهائي، وحتى الآن لم تعلن الشركة عن أي خطط لإطلاقه في الأسواق. ويتوقع البعض صعوبة تنفيذ الفكرة، لكننا نتطلع لمعرفة المزيد خلال الأسابيع القادمة.

وكانت شركة “أوبو” قد نشرت إعلانا، الاثنين الماضي، عن أنها بصدد عرض نوع فريد من هواتفها الجديدة التي ستحتوي على شاشة مرنة.

وكتبت في الإعلان “شاشة كبيرة؟ شاشة صغيرة؟ شاشة لا نهاية لها؟ في المستقبل، سيكون هاتفك المحمول مجانيا للتمدد”، بحسب “سبوتنيك”.