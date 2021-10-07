بالفيديو.. إليك أول عيوب جهاز iPad mini 6 الجديد من آبل

يعد جهاز iPad mini 6، من الأجهزة الذكية الحديثة التي كشفت عنها العملاقة الأمريكية شركة آبل مؤخراـ ولكن لم يستغرق المستخدمون وقتا طويلا لرصد أول عيوبه.

وذكر موقع “ماك رومر”، أنه مباشرة بعد وصول جهاز iPad mini 6 إلى المتاجر، لاحظ المستخدمون ما يعرف في عالم التقنيات باسم “السحب الهلامي” على شاشة الجهاز اللوحي.

والسحب الهلامي هو هالة رمادية تظهر على شاشة اللمس بالأجهزة الذكية، ومن المفترض أنها تنتج عن طول فترة الاستخدام، أو تعرض الشاشة لصدمات قوية.

وذكر الموقع أنه على الجانب الآخر، أكدت شركة أبل على سلامة الجهاز، غير أن عددا من المستخدمين استمروا بالكشف عن شكواهم مما يواجهونه من مزيد من المشاكل مع لوحة LCD في iPad mini 6، بخلاف أزمة السحب الهلامي، هذه المرة مع تغير اللون والتشوه.

ودعم أحد المستخدمين شكواه على موقع “ريدت” بنشر مقطع فيديو يكشف عن العيب الذي رصد بشاشة الجهاز اللوحي، وخاصة في وحدات الجهاز اللوحية المزودة بشاشة Liquid Retina LCD مقاس 8.3 بوصة.

ووفقًا للتقرير، تصبح المشكلات أكثر وضوحًا عند ضبط iPadOS على الوضع المظلم وعندما يلمس المستخدم الشاشة بضغط أكبر قليلاً من المعتاد، مثل الضغط مع الاستمرار على شيء ما.

رغم ذلك، حتى الآن، لا يبدو أن هذه مشكلة منتشرة في الأجهزة، وأن من تعرضه لها عدد قليل من المستخدمين الآخرين على Reddit من تكرار التشويه على شاشة iPad mini 6 LCD، بينما يقول آخرون إنهم لم يواجهوا هذه المشكلة.

و يمكن للمستخدمين المتأثرين اصطحاب جهاز iPad mini الخاص بهم إلى متجر أبل أو مركز إصلاح لطلب وحدة بديلة، بحسب “ماك رومر”.