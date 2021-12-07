بالفيديو: إيلون ماسك يبدأ عملية زرع رقاقات في أدمغة البشر عام 2022

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن شركته التكنولوجية “نيورالينك” “Neuralink” تأمل في أن تبدأ زرع رقاقات داخل أدمغة البشر العام المقبل 2022.‏

وجاء إعلان ماسك خلال مقابلة مباشرة في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية يوم الاثنين.

وتعمل شركة “Neuralink” التي أسسها ماسك في عام 2016، على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر لتسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد.

والغرض من الرقائق هو أن يكون لها تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والإضطرابات العصبية.

وعندما سئل ماسك عن خطط شركة “نيورالينك” خلال 2022، قال: “تعمل الشركة بشكل جيد مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات، ونحن نؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان”.

وأضاف: “نأمل أن نطبق هذا لدى أوائل البشر لدينا خلال العام المقبل، والذين سيكونون من الأشخاص الذين يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي، مثل الشلل الرباعي”، موضحا أنهم بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وصرح الملياردير الأمريكي بأن معايير زرع الرقاقة لدى شركته “نيورالينك” أعلى بكثير من متطلبات إدارة الغذاء والدواء.

وعبر حسابه على موقع “تويتر” أكد إيلون ماسك يوم الثلاثاء ما أعلن عنه خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فكتب لمتابعيه: “سيتسارع التقدم عندما يكون لدينا أجهزة في البشر العام المقبل.. “يصعب إجراء محادثات دقيقة مع القرود”.