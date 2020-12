بالفيديو: اكتشاف “ملك الكهف” الذي يعيش في “نظام بيئي جهنمي”

نوع جديد من الحريش السام، اكتشفه العلماء حيث أطلقوا عليه اسم “ملك الكهف”، وهو يعيش في أكثر النظم البيئية عزلة في العالم.

وعثر الفريق على الكائن في كهف موفيل (Movile) في رومانيا، وهو نظام بيئي فريد من نوعه تحت الأرض، معزول منذ ملايين من السنين من العصر النيوجيني.

ودرس العلماء من النمسا وبلغاريا وفنلندا المفصليات الموجودة في الكهف بعد جمعها من قبل المستكشفين سيربان ساربو وألكسندرا ماريا هيلبراند.

وبصفتها أكبر سكان كهف موفيل الكبريتي، يمكن بسهولة تتويج النوع الجديد المكتشف كـ “ملك” هذا النظام البيئي “الجهنمي”.

يعتقد الفريق أن الحريش الذي أطلق عليه اسم Cryptops speleorex، تطور من مسكن قريب فوق السطح على مدى ملايين السنين للتعامل مع ظلام الكهف.

ويُعتقد أن هذا النوع الجديد من حريش المفصليات لم ير ضوء النهار أبدا، وعاش في بيئة فريدة للغاية، حيث قد يكون الأكسجين في الهواء نصف كمية ما اعتدنا عليه، نحو 10% فقط، ولكنه يضم الكثير من الكبريت.

ويمتلئ النظام البيئي الجوفي بأنواع نادرة وغير معروفة، والتي تتغذى على ملايين البكتيريا التخليقية الكيميائية التي تبطن جدار الكهف والتي بدورها تتغذى على ثاني أكسيد الكربون والميثان.

ويبدو أن هذا النظام البيئي الجهنمي، حيث التنفس من دون معدات التنفس، قد يكون مميتا لمعظمنا، توج النوع المكتشف “ملكا له”.

ويبلغ طول Cryptops speleorex ما بين 4.6 إلى 5.2 سم، وهو أكبر سكان الكهف المعروفة حتى الآن. تم وصف الأنواع الجديدة المكتشفة في مجلة ZooKeys.

