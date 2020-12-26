بالفيديو.. العثور على “مخلوق مخيف” عمره 57 ألف عام في كندا

أعلن فريق بحثي علمي عن اكتشاف مخلوق صغير، وهو جرو ذئب صغير عاش قبل أكثر من 57 ألف عام، محفوظ في التربة الصقيعية بشكل مذهل.

عُثر على المخلوق الذي أطلقوا عليه اسم “زيهور” في حقول الذهب بـ”كلوندايك” بالقرب من مدينة داوسون بكندا من قبل عامل منجم ذهب، بعد أن سقط جدار طيني متجمد بسبب ذوبان المياه، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأكد الخبراء أنه “الذئب الأقدم والأكثر اكتمالاً” حتى الآن، حيث أظهرت الصور التي نشرها الباحثون وجهاً مخيفاً للمخلوق الذي اعتبر طفرة في تاريخ الاكتشافات.

وقالت عالمة التشريح، جولي ميتشين، في تصريح لشبكة “سي إن إن” إن الجرو المكتشف والغريب هو أنثى وأنها الذئب الأكبر والأكثر اكتمالاً الذي تم العثور عليه على الإطلاق، مما سيسمح للباحثين بالتعمق أكثر في الشكل الذي كانت تبدو عليه هذه المخلوقات وستقدم معلومات غنية عن حياتها في تلك الحقبة.

ووفقاً للصور السينية الملتقطة للجرو، قدر الخبراء أن المخلوق مات بعمر يتراوح بين 6 و7 أسابيع فقط، وقالت ميتشين: “لم يكن هناك الكثير من الأنهار الجليدية في الحقبة التي مات فيها الجرو، مما يعني أنه كان هناك الكثير من المياه العذبة، وأنها عاشت في وقت خصب”.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي لصغيرة الذئب قد تأثر بقربها من الماء، وكشف تحليل النظائر “أنها وأمها كانتا تأكلان في الغالب موارد مائية، مثل سمك السلمون”.

وكشف تحليل الحمض النووي أن الجرو ينحدر من ذئاب قديمة “أسلاف الذئاب الحديثة” من روسيا وسيبيريا وألاسكا.