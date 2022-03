بالفيديو.. تصريح لافت لمرشح رئاسة الوزراء في كندا قد يغير مسيرة البيتكوين في البلاد!

تعد كندا من البلدان الأكثر تشدداً في وجه التعامل بالعملات المشفرة داخل البلاد، حيث اتخذت حكومة “جاستن ترودو” إجراءات ضد هذه العملات ردًا على احتجاجات قافلة الحرية التي جرت في أونتاريو، فقد جمد المسؤولون الكنديون الحسابات المصرفية للمتظاهرين وحاولوا منع جميع التبرعات لسائقي الشاحنات، بما في ذلك تلك التي قدمت في العملات المشفرة.

ولكن يبدو أن مستقبل العملات في كندا على موعد في التغغير بسيساة التعاطي تلل، حيث صرح مرشح حزب المحافظين الكندي لمنصب رئيس الوزراء، بيير بويليفري، بضرورة دعم السماح للكنديين باستخدام البيتكوين (BTC) كأموال قانونية في البلاد.

ونشرت قناة بيتكوين على اليوتيوب مقطع فيديو يوم ٢٩ مارس لبويليفري يقول فيه إن سكان كندا بحاجة إلى “المزيد من الحرية المالية” أمام حشد من حوالي ١٠٠ شخص في مطعم محلي، وأضاف: “يتضمن ذلك حرية امتلاك واستخدام العملات المشفرة والرموز والعقود الذكية والتمويل اللامركزي… يجب أن يتمتع الناس بحرية اختيار أموال أخرى. وإذا كانت الحكومة ستسيئ استخدام نقودنا، فيجب أن نتمتع بحرية استخدام نقود أخرى عالية الجودة”.

وقد أوضحت المدير التنفيذي لاتحاد بلوكتشين الكندي (CBC) كوليا كارينغتين لكوينتيليغراف قائلة: “إنها بيئة معادية من الحكومة الليبرالية تجاه العملات المشفرة”، والتي تحدث “بسبب نقص المعرفة والفهم والوضوح التنظيمي… من المهم أن يكون لديك موقف مؤيد قوي لتثقيف الحكومة بشأن بلوكتشين. وبمجرد أن يروا مستوى الإيرادات الضريبية، سيعرفون أن هذه ليست صناعة للمجرمين، إنها صناعة للابتكار”.

وتعتقد كارينغتن أن هناك الآن المزيد من حاملي العملات المشفرة في أعقاب المضاعفات التي تسبب بها رئيس الوزراء ترودو لاستدعاء قانون الطوارئ في فبراير. وقالت منظمة “كاتاليست” غير الربحية يوم ٢٣ فبراير إن تلك التعقيدات ربما تشبه تدفقات مصرفية.

وعلى الرغم من حماسته، إلا أن دعم بويليفري للعملات المشفرة قد لا يزال له صدى لدى مجموعة صغيرة من الكنديين.

في أكتوبر الماضي، حددت شركة الأبحاث إبسوس أن حوالي ١٤٪ فقط من المواطنين الكنديين الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عامًا يمتلكون عملة مشفرة. ومع ذلك، فقد ارتفع هذا الرقم من ٣٪ فقط في عام ٢٠١٦، مما يشير إلى معدل نمو هائل.

وتبدو توقعات التبني مشرقة، حيث وجدت إبسوس أيضًا أن حوالي ٢٥ ٪ من البالغين الكنديين يفكرون في شراء العملات المشفرة في المستقبل. يتوافق هذا الشعور مع دراسة نشرها كوينتيليغراف في يناير والتي خلصت إلى أنه من بين ١٠٠٠ مستجيب كنديًا، سيكون ٦٢٪ مهتمين بالحصول على رواتبهم بالعملات المشفرة بحلول عام ٢٠٢٧.

تشارك كارينغتن التوقعات المتفائلة بشأن تبني كندا للعملات المشفرة. حيث قالت إنه كانت هناك “زيادة هائلة” في مقدار الاهتمام الذي أعرب عنه سكان مقاطعة ألبرتا، حيث تعمل شبكة سي بي سي. وأضافت قائلة:

“لا يمكن للبنوك تجاهل الأمر بعد الآن. ولا يمكن للسياسيين تجاهل الأمر بعد الآن. لقد بدأوا جميعًا في التساؤل “كيف يمكننا اعتمادها؟”

Conservative leadership candidate @PierrePoilievre buys chicken shawarma from @TheRealTahinis using bitcoin Lightning Network. Transaction cost was one satoshi, which the consumer covers. This was the first bitcoin purchase at Tahini’s. pic.twitter.com/T5hVlY4fy0

— Andrew Lawton (@AndrewLawton) March 28, 2022