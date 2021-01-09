بالفيديو: تقنية مونتاج “ثورية” لتلوين الأفلام القديمة

في خطوة أثارت إعجاب الجماهير وحماستهم لمشاهدة النتيجة النهائية، كشف صانع المحتوى على اليوتيوب “دينيس شيرييف” عن تمكنه من إعادة الحياة لمقاطع فيديو قديمة قام بالتقاطها الأخوان لوميير، باستخدام تقنية مونتاج جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقد أمضى شيرييف شهوراً في استخدام التعلم الآلي لتلوين مجموعة من الأفلام التي أنشأها رواد السينما الفرنسية، وترقيتها وتحسينها، حيث بدأ باستخدام خوارزمية طورتها شركته الخاصة التي تدعى “نيورال لوف”، لإزالة الإطارات المكررة من اللقطات واستعادة معدل الإطارات الأصلي للفيلم.

وأوضح شيرييف على موقع يوتيوب: “هذه خطوة حاسمة لتحقيق تأثير الحركة السلسة عندما نقوم بعمل نسخة من الفيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية (fps)”.

كما قام شيرييف بتطبيق التثبيت على اللقطات، وإزالة الضوضاء عند الحاجة، وتصحيح بعض الأضرار التي لحقت بالأفلام.

ثم استخدم شيرييف، الشبكات العصبية لترقية كل إطار إلى دقة 4K، وإنشاء المزيد من الإطارات حتى وصلت إلى 60 إطارًا في الثانية، واستعادة سرعة تشغيل واقعية للفيديو. وقام أيضًا بتلوين اللقطات وإضافة تفاصيل إلى الوجوه باستخدام خوارزمية خاصة. وفي نهاية المطاف، أضاف أصواتاً جديدة للفيلم.

ويقر شيرييف أن مقاطع الفيديو ليست دقيقة من الناحية التاريخية، ومخصصة فقط للترفيه أو للأغراض الفنية، وفق ما نقل موقع “ذان تيكست ويب” الإلكتروني.