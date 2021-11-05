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بالفيديو: "درون" بتقنيات فريدة ومزودة بكاميرات عالية الدقة.. وهذا سعرها

5 - نوفمبر - 2021
طائرة درونز

طائرة مسيرة

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أعلنت شركة “دي جي آي” الصينية عن إطلاق طائرة جديدة دون طيار أطلقت عليها اسم “Mavic 3″، مزودة بكاميرات عالية الدقة.

ويبلغ ثمن الطائرة خمسة آلاف دولار، وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على تصوير 50 صورة في الثانية، ما يسمح بتسجيل فيديو عالي الدقة، بحسب ما ذكر موقع “theverge”.

وأصدرت الشركة نسخة ثانية من الطائرة الجديدة بنصف السعر تقريبا، وتحتوي تقنيات أقل نسبيا.

وكلتا الطائرتين قادرتان على تصوير لقطات فيديو بدقة تصل إلى 4k، بالإضافة إلى صور ثابتة بدقة 20 ميغا بيكسل.

وتتميز كاميرا الطائرتين بعدسة تصل إلى 24 ملم وقدرة على التكبير تصل إلى 24 مرة.

ولدى كلتا الطائرتين القدرة على النقل المباشر إلى هاتفك الذكي أو وحدة التحكم الخاص بك.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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