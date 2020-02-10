بالفيديو.. شاشة بتقنية LED تعرض “إيموجي” على سترات الدراجين

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صممت شركة فورد سترة واقية لسائقي الدراجات، تحمل الجهة الخلفية منها شاشة بتقنية LED، بإمكانها عرض إشارات ووجوه إيموجي (تعبيرية)، تشرح مزاج الدراج، أو ما يود إخباره لمن هم خلفه.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة “شارك الطريق” التوعوية، التي أطلقتها فورد مسبقا بهدف ضمان أكبر قدر من السلامة لمستخدمي الدراجات على الطرق التي يضطرون مشاركتها مع السيارات.

وبينما يحاول الدراجون حماية أنفسهم وضمان أن يراهم سائقو السيارات من خلال ارتداء ألوان عاكسة للضوء أو استخدام الأنوار المنبهة، قد تكون هذه السترة الجديدة بمثابة حل كفيل بسلامتهم إلى حد كبير.

وستعرض السترة تعبيرات على غرار الوجه المبتسم الذي يعكس سعادة السائق، أو وجها غاضبا إذا شعر بخطر من سيارة تسير خلفه.

كما ستتيح التقنية للدراجين عرض إشارات تدل على اتجاههم، على غرار تلك المثبتة بالأضواء الخلفية للسيارات، كرمز الانعطاف نحو اليمين أو اليسار، أو تنبيه السائق في الخلف بخطر ما أمام الدراج.

وبحسب المتخصص باللغويات، نيل كوهين، فإن التقنية الجديدة “تخلق رابطا عاطفيا مهما بين الدراجين ومستخدمي الطريق الآخرين”.

ولم تعلن فورد بعد موعد طرح السترة الجديدة في الأسواق.

وفي عام 2018 وحده شهدت الولايات المتحدة حوادث أدت لمقتل 850 قائد دراجة، بنسبة زيادة 6.3 في المئة عن 2017.

وفي أوروبا يقتل أكثر من 2000 سائق سنويا بحوادث مع سيارات على الطريق.