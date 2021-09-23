بالفيديو: علماء يكتشفون سمكة بلا غطاء للجمجمة

اكتشف العلماء سمكة جديدة شفافة بصفات غريبة لا تملك عظام جمجمة أو غطاء للجمجمة، مشيرين إلى أن هذه السمكة تعتبر نموذجاً مثالياً للأبحاث والدراسات التي تركز على الفسيولوجيا العصبية.

أثبت العلماء أن السمكة الجديدة المكتشفة في ميانمار تنتمي إلى نوع جديد من جنس أسماك “Danionella”، وهي مثيرة للاهتمام لأنها لا تملك غطاء يخفي دماغها.

وتعتبر الأسماك من جنس شعاعية الزعانف “Danionella” التي تتبع عائلة سيبرينيد من أصغر الفقاريات في العالم. حيث يبلغ طول السمكة البالغة من 10 إلى 12 ملم فقط، مع جسم شفاف لدرجة أن دماغها الحي مرئي بشكل واضح.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة “Scientific Reports”، يجذب شكل السمكة الشفاف والمبسط اهتمام العلماء حيث تعتبر من أكثر الفقاريات بدائية في العالم، والتي تتيح للباحثين دراسة تكوين الدماغ، بسبب صغر حجمها وبساطتها.

وأكد باحثون من ألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا، في دراستهم الجديدة، التي استخدمت مزيجا من طرق التصنيف الكلاسيكية والأساليب الجزيئية، أن الأسماك التي تمت دراستها في العديد من مراكز الأبحاث العصبية الحيوية حول العالم تحت اسم “Danionella translucida” ماهي في “الواقع إلا نوعا جديدا غير معروف من قبل”.