بالفيديو: كل الميزات في هاتف "أسطوري" واحد... إليكم التفاصيل

على الرغم من تنوع العلامات التجارية التي انتهجت استخدام نظام أندرويد استطاعت أن تقدم منتجات متقدمة مثل سامسونج وجوجل بيكسل؛ إلا أن تميز آيفون وتفرّده لا يزال يضعه في أعلى سلم الهواتف الذكية.

ولكن في آذار الماضي اهتز سوق الهواتف الذكية قليلاً عقب الإعلان عن هاتف ذكي جديد له اسم رنان مميز، ناثينج Nothing، أي لا شيء، ووصفه الجميع آنذاك بأنه سيكون له شأن كبير، وأقر صُنّاعه صراحة أنهم بالأساس يستهدفون المنافسة مع عملاق الهواتف الذكية أبل، وبعد أن طُرح في يوليو/تموز 2022، وبعد أن أمضى أغلب المطورين قرابة شهر بصحبة الهاتف، خرجت المراجعات حوله، والتي قد تكون سبباً قوياً في فهم إمكانيات هذا الهاتف الذي وصفه البعض بـ”الأسطوري”، وهذا ما يتناوله تقريرنا التالي.

من وراء هاتف ناثينج؟

هذه المرة لم تأتِ المنافسة من المصدر الأكثر غزارة في عالم صناعات الهاتف الذكي “الصين”؛ ولكن شركة ناثينج Nothing هي شركة مقرها العاصمة الإنجليزية لندن، وأسسها مجموعة من رواد الأعمال من الجيل الجديد، على رأسهم “كارل بي”، والذي شارك في تأسيس شركة الهواتف الذكية “ون بلس” Oneplus، والتي شقت طريقها في سوق الهواتف الذكية منذ أعوام.

كما يشارك في الإدارة أيضاً مجموعة من أبرز رجال التكنولوجيا في العالم مثل “كيفن لين”، أحد مؤسسي منصة “تويتش” للبث على الإنترنت، و”ستيف هوفمان” الرئيس التنفيذي لمنصة “ريديت” الشهيرة، وصانع المحتوى الشهير في يوتيوب “كايسي نيستات”، وكانت قد أعلنت الشركة عن منتجها الأول Nothing Phone one في مارس/آذار الماضي في مؤتمر كبير قدمه “طوني فاضل” مبتكر جهاز “آي بود”، وفيه وعدت الشركة بتقديم هاتف مميز، يعمل بنظام مختلف عن أندرويد، ولكن القرار الذكي كان أن الشركة قررت استخدام النظامين معاً؛ أي أن الهاتف أعلن عنه ليعمل بنظامي أندرويد ونظام جديد خاص بشركة ناثينج وهو Nothing OS 1.1.0.

ووعدت الشركة بتقديم نظام تشغيل مستدام متكامل يخدم نفسه بنفسه ويقلل الاعتماد على المصادر الخارجية، وأن الهاتف الجديد من شركة ناثينج يستهدف التنافس مع هواتف آيفون، وحددت موعداً لطرحه في يوليو/تموز 2022، وبعد طرحه انتشرت العديد من التقارير التي تناولت تجاربه ومراجعاته.

ما هي مواصفات هاتف ناثينج؟

أحد أبرز الأمور التي علّق عليها المستخدمون أن تصميم الهاتف مشابه لتصميم هواتف آيفون، وهذا يُفقده عنصر الابتكار، ولكن التصميم جاء بواحدة من أبرز المميزات التي تم الترويج لها من خلاله؛ ألا وهي الخطوط الرسومية المضيئة Glyph Lines، وهي عبارة عن خطوط مدمجة في الواجهة الخلفية للهاتف ومضيئة بتقنية LED، ويمكن التحكم فيها من نظام التشغيل، وتعمل بشكل تلقائي كمصدر إضاءة أثناء التصوير أو لإعلان مكالمة واردة، وهو العنصر الذي جعل الهاتف عصرياً ومرِحاً ويناسب الحياة الديناميكية للشباب والكبار.

أما بالنسبة للمواصفات التقنية فجاءت في أعلى سلم المواصفات في هواتف الفئة المميزة Flagship category والتي تتضمن التالي:

– حجم شاشة 6.5 بوصة، بوضوح 1080×2400 بيكسل، ووزن 193.5 غرام.

– شاشة من نوع أوليد Oled عالية الوضوح، تدعم حتى مليار درجة لون ومعدل قياس تردد 120 HZ.

– واجهة من زجاج Gorilla Glass 5 مقاومة للخدوش والصدمات والأتربة.

– يدعم نظام أندرويد 12 برفقة نظام Nothing OS 1.1.0.

– معالج من طراز سنابدراجون Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm).

– الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل، والأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

– ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية حتى 256 جيجابايت.

– مخارج صوت ستيريو ومخرج صوت Type-c، ولا يدعم مخرج 3.5 التقليدي.

– بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، بإمكانية شحن سلكي ولاسلكي.

كيف جاء أداء هاتف ناثينج؟

كل هذه المواصفات، بجوار نظام تشغيل جديد، جعلت الهاتف يكتسب سمعة “الهاتف المنافس” الذي قد يجذب شريحة كبيرة من المستخدمين، وإن كانت بعض المراجعات تقول إن الهاتف لم يصل إلى مستوى الهاتف “الخارق” أو “الأسطوري” بعد، وأن أكثر ما يميزه حتى الآن عن أي هاتف أندرويد هو التصميم والرسومات المضيئة، عدا ذلك فإن أداء الكاميرا واختبارات الألعاب جاءت متساوية أو أقل حتى من بعض هواتف سامسونج وجوجل بيكسل.

ولكن مراجعات أخرى قالت إن إمكانيات الهاتف كبيرة، وأفضل من مثيلاتها خاصة في فئة السعر مقابل الإمكانيات، وإن أداء الكاميرا فيه قوي وعالي الوضوح، وقد يوازي جودة إصدار آيفون السابق XS، كما أن المعالج من طراز سنابدراغون مُعدل خصيصاً لهذا الهاتف وقادر على إدارة هاتف سريع وقوي.

ومن حيث السعر فإن هناك نقطة تفوق واضحة لصالح هاتف ناثينج الذي طُرح، بأعلى فئاته، بسعر 745 دولاراً، مقارنة بهاتف آيفون الأخير بسعر 1100 دولار، ومن المتوقع أن يكون السعر المتوقع لهاتف أبل القادم الجديد مقارباً لهذا السعر، وبينما هاتف ناثينج لا يزال في طور استخدامه الأول ولم تصدر عنه أية تقارير للمبيعات؛ إلا أنه من المبكر الحكم على منافسته لهواتف أبل الرائدة الآن، حتى وإن كانت هناك احتمالية لذلك.