بالفيديو: لقطة واحدة تجمع الزهرة والأرض والمريخ!

رصد المسبار الفضائي Solar Orbiter التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صورا لثلاثة من الكواكب الثمانية للنظام الشمسي في لقطة واحدة.

وأطلقت المركبة الفضائية في أوائل عام 2020 في مهمة لدراسة الشمس، وفي غضون ذلك، قامت ببعض الجولات “السياحية” في أوقات فراغها.

والتقطت مركبة Solar Orbiter مشهدا رائعا في أواخر العام الماضي عندما شاهدت كواكب الزهرة والأرض والمريخ على خلفية النجوم.

Hop on board and fly along with #SolarOrbiter to the inner Solar System 🤗 💫

We look out and see Venus (left), our home Earth (middle) and Mars (right)! 👋

This recording was made with the Heliospheric Imager camera on 18 November 2020. 🎥

More info 👉 https://t.co/G1rwd1cAGG pic.twitter.com/CaUFziyWiE

— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) January 26, 2021