الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: محطة الفضاء الدولية ترصد ظواهر طبيعية نادرة

22 - يناير - 2021
آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 9:36 مساءً
محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية

A A A
طباعة المقال

رصدت الكاميرات المثبتة في المحطة الفضائية الدولية ظواهر طبيعية نادرة تسمى “elf” وظاهرة التيارات الزرقاء “blue jet”.

ويظهر في شريط الفيديو المنشور على موقع وكالة الفضاء الأوروبية في يوتوب توهج مفاجئ حاد على سطح الأرض، يليه ظهور عمود من الضوء الأزرق في الغلاف الجوي للأرض.

ووفقا لتوضيح الوكالة، هذا التوهج سببه ظاهرة تسمى “elf” ، التي تظهر في الجزء العلوي للغيوم الرعدية، ويمكن ان تنتشر عرضيا إلى مئات الكيلومترات.

وأما التيارات الزرقاء “blue jet”، فهي تيارات مضيئة تنبثق من مراكز الغيوم الرعدية . ويتلاشى وهجها تدريجيا على ارتفاع حوالي 50 كيلومترا.

وتشير الوكالة، إلى أن هاتين الظاهرتين نادرتان جدا وتستمران بضعة أجزاء من الثانية، وذلك بحسب “نوفوستي”.

 

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    القمر والمشتري- تعبيرية
    تطور علمي حاسم... ساعات قبل إطلاق مهمة استكشاف القمر
    شركة ديل تكنولوجيز
    شركة ديل توقف جميع عملياتها في روسيا
    شعار شركة "oneplus"
    بالصورة.. تعرف إلى مواصفات سماعة OnePlus Nord الرائعة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا و140 جريحا