بالفيديو: مشاهد مخيفة لـ"العالم السفلي".. علماء يجففون محيطات الأرض

تنتشر الكثير من الخرائط لكوكب الأرض سواء تلك المصممة رسومياً أو الملتقطة من المسابير الفضائية من ارتفاعات شاهقة، لكن غالب هذه الصور رصدت المناطق الجيولوجية التي تظهر فيها الأتربة، أي مناطق قارات الأرض، أما المحيطات، فظهرت فيها مجرد مسطحات زرقاء واسعة جدا، لتبقى خرائط قاع المحيط مجرد لغز بالنسبة للكثرين.

تُخبئ المحيطات تحت طبقات المياه الهائلة الكثير من السلاسل الجبلية والصفائح القارية والوديان العميقة جداً التي تغوص في أعماق قشرة الأرض.

قد نكون على دراية ببعض التكوينات الجغرافية المعروفة في قاع المحيط، ولكن هناك “عالم” كامل وهائل الحجم ويختفي تحت المحيطات بانتظار أن يتم استكشافه، بحسب تقرير جديد نشر على موقع “visualcapitalist” الذي نشر مشاهد صممت سابقاً عن خريطة هي الأولى من نوعها لقاع المحيط.

5 طبقات لمياه المحيط إحداها تحمل اسم “إله العالم السفلي”:

يُطلق على المحيط المفتوح اسم “منطقة السطح” وهي مسطح عظيم جداً يغطي الجزء الأكبر من كوكبنا الأزرق، والتي يمكن تقسيمها إلى خمس مناطق بحسب العمق:

المنطقة الأولى: من 0 متر إلى 200 متر، ويطلق عليها اسم “Epipelagic” (منطقة ضوء الشمس). وتتكون من المياه الضحلة المضيئة التي تحتوي على معظم نباتات وحيوانات المحيط.

المنطقة الثانية: من 200 متر إلى 1000 متر، ويطلق عليها اسم (منطقة الشفق). وتمتد من المنطقة التي يصل إليها 1% من ضوء الشمس إلى حيث ينتهي ضوء السطح. وتحتوي بشكل رئيسي على البكتيريا، وكذلك بعض الكائنات الحية الكبيرة مثل سمك أبو سيف والحبار.

المنطقة الثالثة: من1000 متر إلى 4000 متر، ويطلق عليها اسم “باثيبلاجيك” (منطقة منتصف الليل)، وتتسم المنطقة بالظلمة وتنتشر بعض الكائنات الحية ذات الإضاءة الحيوية، مع عدم وجود نباتات حية. وتعيش فيها أسماك الصياد الصغيرة والحبار وأسماك القرش أيضا، بالإضافة إلى عدد قليل من الكائنات الحية الكبيرة مثل الحبار العملاق.

المنطقة الرابعة: من 4000 متر إلى 6000 متر: وهي منطقة أعماق البحار (المنطقة السحيقة)، وكان يُعتقد منذ فترة طويلة على أنها نهاية قاع البحر، وتصل المنطقة السحيقة إلى ما فوق قاع المحيط مباشرة وتحتوي على القليل من الحياة بسبب درجات الحرارة المنخفضة جدا وشديدة البرودة والضغوط العالية والظلام التام.

المنطقة الخامسة: من 6000 متر إلى 11000 متر، ويطلق عليها اسم “هادوبلاجيك” (منطقة هدال). وسميت على اسم هاديس، وهو الإله اليوناني “للعالم السفلي”، ومنطقة هادال هي أعمق جزء من المحيط، حيث تتضمن الخنادق العميقة جدا، لكن لوحظ أن منطقة قاع المحيط أكبر بأكثر من 2000 متر من قمة جبل إيفرست.

