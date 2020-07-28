بالفيديو: نظارة ثورية طورتها آبل.. تلخص الكومبيوتر

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عملاقة التكنولوجيا “آبل” لا تتوانى عن إضافة المزيد من سحر التكنولوجيا على حياتنا اليومية، ففي كل ابتكار يتم طرحه أو استعراضه، تؤكد للعالم، بأنها ليست طرفا منه، بل تساهم في تشكيله أيضا.

ومن المتوقع أن تطلق “أبل” قريبا نظارتها الثورية، التي تمنح المستخدمين إمكانية مشاهدة صور يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، كما يتيح لك النظام العبقري رؤية التطبيقات والألعاب وحتى لوحة المفاتيح الافتراضية تطفو في الهواء أمام ناظريك.

ويمكنك الوصول إلى هذه الشاشة الافتراضية ولمسها، تماماً كما هو الحال في أفلام الخيال العلمي، ويعتقد أن مواصفات نظارة “أبل” مصممة لعمل تراكب للصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر في العالم الحقيقي، بحسب ما ذكرت صحيفة “thesun” البريطانية.

وتعمل هذه النظارة وفق مفهوم الواقع المعزز، الذي يعتمد على دمج الصور الافتراضية في العالم الواقعي، كما هو الحال في فلاتر سناب تشات.

وفي وقت سابق من هذا العام أشارت التقارير إلى أن النظارة ستحمل اسم Apple Glass وسيتم بيعها بسعر يصل إلى 499 دولار، وتوقع البعض أن يتم الإعلان عنها في (أيلول) جنباً إلى جنب مع هاتف آيفون 12، في حين يرجح آخرون أن يتم الإعلان عن هذه النظارات في مارس 2021، وفي جميع الأحوال لن تصل إلى الأسواق حتى الربع الأخير من 2021.

ومن المتوقع أن تبدو نظارات أبل الجديدة شبيهة بالنظارات التقليدية، بخلاف نظارات الواقع الافتراضي الضخمة، وستكون على الأرجح قادرة على دعم سرعات الإنترنت العالية التي تقدمها شبكات 5G.

سيتمكن المستخدم من التحكم في نظارة أبل من خلال الإيماءات سواء عليها أو أمامها.

سيعالج الآي-فون البيانات التي سيتم عرضها على النظارة، لأنها ستكون مثل ساعة آبل الأصلية ،الاصدار الأول، عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات. بالإضافة إلى الكثير من المواصفات التي ستعلن عنها آبل لاحقا.