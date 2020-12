بالفيديو والصور: أحداث فلكية مميزة شهدها العام 2020

كان عام 2020 حافلا بالاكتشافات الهامة والمثيرة والنادرة في مجال الفضاء، وتمكنت وكالات الفضاء والتلسكوبات الأرضية، جنبا إلى حنب مع المركبات الفضائية التي تعمل على استكشاف خبايا نظامنا الشمسي وما بعده، ومحاولة فهم أفضل للكون، من الحصول على لقطات مثيرة للاهتمام لعشاق الفلك والمجتمع العلمي:

1.”مذنب القرن” حتى الآن (تموز 2020)

تدخل عشرات المذنبات إلى المجموعة الشمسية كل عام، لكنها نادرا ما تصبح مرئية بالعين المجردة.

وفي تموز الماضي، عرض المذنب نيووايز، أ C / 2020 F3، ذيلين من الأيونات (جزيئات مشحونة كهربائيا)، وذيلا من الغبار ما أثار اهتمام الباحثين كون معظم المذنبات تملك ذيلين فقط.

وفي أقرب نهج له من الأرض، عند مسافة 64 مليون ميل، بلغ عرض المذنب نيويز حوالي ثلاثة أميال وكان يسافر بسرعة 144 ألف ميل في الساعة.

ويعود تاريخ تشكل المذنب إلى 6800 عام أو نحو ذلك.

As it swooped away from the Sun on its latest flyby, @NASA 's Parker Solar Probe was in the perfect position to snap this unique image of Comet NEOWISE >> https://t.co/9FburEZBC2 pic.twitter.com/xp4M9bPfxN

2.الاقتران العظيم”: يحدث مرة واحدة كل 20 عاما في الانقلاب الشتوي (كانون الاول 2020)

قلة من البشر أمكنهم رؤية هذا الحدث في يوم الاثنين 21 كانون الاول 2020، حيث ظهر كوكبا المشتري وزحل في أقرب اقتران بينهما بعد نحو 400 عام، عند 0.1 درجة فقط.

وشوهد الحدث الفلكي النادر في سماء الليل بعد غروب الشمس، وكان أقرب اقتران عظيم مرئي بالعين المجردة منذ عام 1226.

3. أفضل صورة على الإطلاق للشمس من الأرض (كانون الثاني 2020)

تم نشر الصورة الأعلى دقة على الإطلاق للشمس من الأرض في كانون الثاني 2020 من قبل العلماء باستخدام تلسكوب دانييل كيه إينووي الشمسي الجديد في هاواي، أقوى تلسكوب شمسي في العالم.

وتظهر الصورة خلايا البلازما ترتفع من داخل النجم بحدود مظلمة وتوضح مكان تبريد البلازما وغرقها.

4.كسوف للشمس (كانون الاول 2020)

ووفقا لوكالة ناسا، بدأ عرض هذا العام في الساعة 9:40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:40 بتوقيت غرينتش)، في 14 كانون الاول.

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يحجب القمر الشمس تماما ويلقي بظلاله على الأرض، ما يخلق ظلاما مؤقتا في منتصف النهار. ويمكن للمراقبين في “المسار الكلي” للكسوف رؤية الغلاف الجوي للشمس فقط (أو الهالة)، والذي يشبه حلقة من الضوء.

وتمكن المتابعون حول العالم من الاستمتاع بالحدث بشكل غير مباشر (عبر الإنترنت)، حيث غطى مساره الكلي أجزاء فقط من أمريكا الجنوبية، ممتدا من سافيدرا في تشيلي إلى سالينا ديل إيجي في الأرجنتين، بينما كان هناك كسوف جزئي في أجزاء من أمريكا الجنوبية وعدد صغير من جنوب غرب إفريقيا.

5. الزهرة في “الشقيقات السبع” (نيسان 2020)

شكل الاقتران بين الزهرة والثريا (المعروفة بالشقيقات السبع) في نيسان 2020 ثاني أهم حدث فلكي بعد “الاقتران العظيم” لمصوري الكواكب في عام 2020.

وخلال هذا الحدث، اكتسبت مجموعة النجوم المفتوحة الثريا أو الشقيقات السبع المتألقة “نجمة” إضافية لتشكل “الشقيقات الثماني” مؤقتا.

Look west! Venus ‘in’ the Pleiades (the Seven Sisters) star cluster tonight (and tomorrow). Look carefully for the shape of a close run of seven smaller stars middle-left – that’s (my) asterism ‘Carter’s Whip’! Thanks @tomkerss for the photo tips! pic.twitter.com/nJcndjQJ0L

— Jamie Carter✈️🥾🔭🌎 🌗💫☀️🌟 (@jamieacarter) April 2, 2020