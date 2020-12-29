بالفيديو والصور: أحداث فلكية مميزة شهدها العام 2020

كان عام 2020 حافلا بالاكتشافات الهامة والمثيرة والنادرة في مجال الفضاء، وتمكنت وكالات الفضاء والتلسكوبات الأرضية، جنبا إلى حنب مع المركبات الفضائية التي تعمل على استكشاف خبايا نظامنا الشمسي وما بعده، ومحاولة فهم أفضل للكون، من الحصول على لقطات مثيرة للاهتمام لعشاق الفلك والمجتمع العلمي:

1.”مذنب القرن” حتى الآن (تموز 2020)

تدخل عشرات المذنبات إلى المجموعة الشمسية كل عام، لكنها نادرا ما تصبح مرئية بالعين المجردة.

وفي تموز الماضي، عرض المذنب نيووايز، أ C / 2020 F3، ذيلين من الأيونات (جزيئات مشحونة كهربائيا)، وذيلا من الغبار ما أثار اهتمام الباحثين كون معظم المذنبات تملك ذيلين فقط.

وفي أقرب نهج له من الأرض، عند مسافة 64 مليون ميل، بلغ عرض المذنب نيويز حوالي ثلاثة أميال وكان يسافر بسرعة 144 ألف ميل في الساعة.

ويعود تاريخ تشكل المذنب إلى 6800 عام أو نحو ذلك.

As it swooped away from the Sun on its latest flyby, @NASA's Parker Solar Probe was in the perfect position to snap this unique image of Comet NEOWISE >> https://t.co/9FburEZBC2 pic.twitter.com/xp4M9bPfxN — NASA Marshall (@NASA_Marshall) July 13, 2020

2.الاقتران العظيم”: يحدث مرة واحدة كل 20 عاما في الانقلاب الشتوي (كانون الاول 2020)

قلة من البشر أمكنهم رؤية هذا الحدث في يوم الاثنين 21 كانون الاول 2020، حيث ظهر كوكبا المشتري وزحل في أقرب اقتران بينهما بعد نحو 400 عام، عند 0.1 درجة فقط.

وشوهد الحدث الفلكي النادر في سماء الليل بعد غروب الشمس، وكان أقرب اقتران عظيم مرئي بالعين المجردة منذ عام 1226.

3. أفضل صورة على الإطلاق للشمس من الأرض (كانون الثاني 2020)

تم نشر الصورة الأعلى دقة على الإطلاق للشمس من الأرض في كانون الثاني 2020 من قبل العلماء باستخدام تلسكوب دانييل كيه إينووي الشمسي الجديد في هاواي، أقوى تلسكوب شمسي في العالم.

وتظهر الصورة خلايا البلازما ترتفع من داخل النجم بحدود مظلمة وتوضح مكان تبريد البلازما وغرقها.

4.كسوف للشمس (كانون الاول 2020)

ووفقا لوكالة ناسا، بدأ عرض هذا العام في الساعة 9:40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:40 بتوقيت غرينتش)، في 14 كانون الاول.

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يحجب القمر الشمس تماما ويلقي بظلاله على الأرض، ما يخلق ظلاما مؤقتا في منتصف النهار. ويمكن للمراقبين في “المسار الكلي” للكسوف رؤية الغلاف الجوي للشمس فقط (أو الهالة)، والذي يشبه حلقة من الضوء.

وتمكن المتابعون حول العالم من الاستمتاع بالحدث بشكل غير مباشر (عبر الإنترنت)، حيث غطى مساره الكلي أجزاء فقط من أمريكا الجنوبية، ممتدا من سافيدرا في تشيلي إلى سالينا ديل إيجي في الأرجنتين، بينما كان هناك كسوف جزئي في أجزاء من أمريكا الجنوبية وعدد صغير من جنوب غرب إفريقيا.

5. الزهرة في “الشقيقات السبع” (نيسان 2020)

شكل الاقتران بين الزهرة والثريا (المعروفة بالشقيقات السبع) في نيسان 2020 ثاني أهم حدث فلكي بعد “الاقتران العظيم” لمصوري الكواكب في عام 2020.

وخلال هذا الحدث، اكتسبت مجموعة النجوم المفتوحة الثريا أو الشقيقات السبع المتألقة “نجمة” إضافية لتشكل “الشقيقات الثماني” مؤقتا.

Look west! Venus ‘in’ the Pleiades (the Seven Sisters) star cluster tonight (and tomorrow). Look carefully for the shape of a close run of seven smaller stars middle-left – that’s (my) asterism ‘Carter’s Whip’! Thanks @tomkerss for the photo tips! pic.twitter.com/nJcndjQJ0L — Jamie Carter✈️🥾🔭🌎 🌗💫☀️🌟 (@jamieacarter) April 2, 2020

6. “حلقة النار” في الانقلاب الصيفي (حزيران 2020)

في 21 حزيران 2020، غطى القمر 99.4% كحد أقصى من الشمس لأقل من دقيقة كما رأينا في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وبدأ مسار الكسوف الحلقي من وسط إفريقيا، ومر عبر جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا واليمن وعمان وباكستان والهند والتبت والصين وتايوان.

وخلال مساره، شوهد الكسوف حلقيا في المناطق التي مر بها بنسبة تصل إلى 98 بالمئة، بينما في المناطق المجاورة على جانبي المسار كان الكسوف جزئيا.

7. الصورة الأولى لكوكبين خارج المجموعة الشمسية يدوران حول نجم (تموز 2020)

التقط المقراب الكبير جدا التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (VLT) أول صورة لنجم شاب يسمى TYC 8998-760-1، شبيه بالشمس، يرافقه كوكبان خارجيان عملاقان، في مهمة للبحث عن حياة غريبة.

8. رصد “الشعاب الكونية” في الذكرى الثلاثين لتأسيس هابل (نيسان 2020)

تجمع الصورة الجديدة التي وصفت بأنها “نسيج من النجوم الوليدة الحارقة” السديم الأحمر العملاق NGC 2014 وجاره الأصغر NGC 2020، وكلاهما على بعد 163 ألف سنة ضوئية من الأرض

ويكونان جزءا من منطقة شاسعة لتشكل النجوم في “سحابة ماجلان الكبيرة”، وهي مجرة تابعة لدرب التبانة.

وأطلق على الصورة الجديدة لتلسكوب هابل، لقب “الشعاب الكونية” لأنها تبدو وكأنها عالم تحت سطح البحر.

9. “قوس قزح” لكوكب المشتري (آب 2020)

أنتج العلماء الذين يستخدمون تلسكوب هابل الفضائي صورة فريدة متعددة الأطوال الموجية لكوكب المشتري من خلال مزيج من الأشعة فوق البنفسجية والمرئية والأشعة تحت الحمراء القريبة.

ويمكن لهذه الصورة أن تساعدهم في معرفة مكان توزيع الضباب والجسيمات على عملاق الغاز.

10. الكشف عن “يد الجوزاء” المغبرة (شباط 2020)

أمضى العلماء الأشهر القليلة الأولى من عام 2020 في التساؤل عما إذا كان النجم الساطع المعروف باسم “يد الجوزاء” على وشك الانفجار باعتباره مستعرا أعظم.

ومن المؤكد أن هذا سيحدث يوما ما، خلال المائة ألف عام القادمة، عندما ينهار جوهره. ومع ذلك، أصبح واضحا في النهاية أن تعتيم النجم، الذي بدأ في تشرين الاول 2019، ربما كان مجرد ممرات غبار تحجب ضوءه وتتسبب في تغيير شكله الظاهري، حسبما كشفت الصورة التي التقطها التلسكوب الكبير جدا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، و ذلك بحسب ” فوربس”.