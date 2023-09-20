بانوس باناي.. الرئيس السابق لشركة Surface في مايكروسوفت يتجه إلى أمازون

أعلن رئيس Windows وSurface السابق عن رحيله عن مايكروسوفت، فيما تحدثت تقارير عن أن وجهته الجديدة قد تكون شركة أمازون.

وذكرت بلومبرغ أنه سينتقل إلى شركة التكنولوجيا العملاقة الأخرى في سياتل للإشراف على منتجات الأجهزة الضخمة لشركة أمازون.

لعب باناي دورًا فعالًا في إنشاء أجهزة Surface والكثير من نجاحها ولن يعد حاضرًا في حدث مايكروسوفت يوم الخميس. وسيبقى في مايكروسوفت لمدة أسبوعين آخرين كجزء من عملية الانتقال قبل الانضمام إلى أمازون.

سيتولى باناي المسؤولية خلفاً لديف ليمب، رئيس الأجهزة المنتهية ولايته في أمازون. حيث أعلن ليمب في أغسطس أنه يعتزم المغادرة في الأشهر القليلة المقبلة بعد 13 عامًا من العمل في أمازون، تاركًا وراءه الكثير من الوظائف.

وتستضيف أمازون أيضًا حدثًا للأجهزة والخدمات يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يظهر ليمب.

إضافة إلى ذلك، سيدير باناي قسم أمازون لمكبرات الصوت Alexa و Echo، حسبما ذكرت بلومبرج. ولكن ليس من الواضح بعد ما هو المسمى الوظيفي الذي سيحمله، وقد رفضت كل من أمازون ومايكروسوفت التعليق على تقرير بلومبرج.

في السنوات الأخيرة، عملت أمازون على توسيع نطاق أجهزتها لتشمل الروبوتات وحتى طائرات المراقبة المنزلية بدون طيار. كما تعمل أمازون أيضًا على الاستحواذ على شركة iRobot لصناعة فراغ الروبوتات Roomba مقابل 1.7 مليار دولار.

إذا تمت الموافقة على الصفقة من قبل الجهات التنظيمية، فستحصل أمازون على مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة Alexa وأجراس الباب Ring ومنتجات المنزل الذكي الأخرى من أمازون.