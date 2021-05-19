"ببجي" بلا إنترنت في العراق

يدخل عبر “ببجي” أو “ساحات معارك اللاعبين المجهولين”، ملايين اللاعبين عالماً آخر هو خليط بين سلسلة أفلام ما بعد نهاية العالم “هنغر غايمز”، وعالم أشرار دي سي كومكس في فيلم “سويسايد سكواد”.

تحوّلت نسخة الهواتف الذكية من اللعبة إلى ظاهرة بين من هم دون 25 عاماً الذين يشكلون نسبة 60% من العراقيين، إلى درجة أنهم باتوا يلقبون بـ”جيل ببجي”.

ويتقاطع عالم الخيال الذي ترسمه “ببجي” كثيراً مع الحقيقة في العراق الذي يشهد منذ 40 عاماً حروباً وأزمات متتالية، بحسب تقرير أعدته فرانس برس.

عاصر “جيل ببجي” هذا العنف في الواقع، ففي التظاهرات التي اندلعت في أكتوبر 2019، قتل نحو 600 شخص. تنكر كثر من الشباب في التظاهرات بأزياء شخصياتهم في “ببجي”، حيث وضعوا الخوذ وربطات العنق والأحزمة العريضة.

حينها، وحتّى قبل أشهر من اندلاع التظاهرات، صوّت مجلس النواب على حظر “ببجي” على اعتبار أنها تحضّ على العنف وتعزل الشباب عن الواقع.

اختار بشار أبو خليل البالغ 31 عاماً والذي يملك أكثر من ثلاثة ملايين متابع على يوتيوب، الاستقرار في تركيا، أما ريشار ابراهيم الكردي ذو الـ19 عاماً، فقد انتقل للعيش في السويد.

حقق الأخير الملقب في اللعبة بـ”فريك”، وهي كلمة بالإنكليزية تعني “مسخ”، إنجازاً في هذا العالم بفوزه قبل أيام بمسابقة “ببجي موبايل” العربية، التي بلغت قيمة جائزتها 100 ألف دولار توزعت على عدد من اللاعبين.

لم يكن هذا الفوز سهلاً، فأحد اللاعبين بفريقه اضطر إلى التوجه إلى إقليم كردستان بحثاً عن شبكة انترنت جيدة، فيما انقطع التيار الكهربائي لدى لاعب آخر في منتصف التحدي.

يشعر فريق “أي كورد إي سبورتس” أيضاً أن ضعف شبكة الانترنت لا يعطيه حقه.

يقول هلمت شيار (23 عاماً) لفرانس برس “يملك خصومنا انترنت أقوى بكثير”، فيما لا تؤمّن الدولة في العراق سوى بضع ساعات من الكهرباء، ولا تزال شبكة الجيل الرابع (4 جي) حديثة نسبياً في البلاد.

نتيجة نقص هذا الدعم، أنشأ حيدر جعفر في العام 2011 اتحاداً للألعاب الإلكترونية.

ويوضح لفرانس برس “لم تتغير استراتيجية وزارة الشباب بشأن الألعاب الإلكترونية منذ العام 2009″، إلا أن “الكثير قد تغير مذّاك”.

في العام 2020، نجح الاتحاد الذي أنشأه جعفر مع متطوعين بالانضمام إلى الاتحاد الدولي الخاص بالألعاب الالكترونية، لا سيما بسبب مدى اتساع شهرة “ببجي” في العراق.

ولأنها متاحة من دون مقابل، أعلنت شركة “تنسنت” الصينية، معدّة “ببجي موبايل”، في مارس عن تخطي عدد من حمّلوا اللعبة حول العالم المليار.

كذلك، فإن كلمة “ببجي” هي من بين الـ11 الأكثر بحثاً على الانترنت في العراق في العام 2020.

مع ذلك، لم يتمكن العراق، الذي يعتمد على الموارد النفطية في إيراداته، من تحويل هذه الظاهرة إلى نافذة للربح، في حين أن قيمة سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية والإمارات المجاورتين مثلاً تبلغ 821 مليون دولار، وفق “ستراتيجي” لاستشارات الأعمال.

وفي وقت تستشري البطالة بين الشباب، إذ تبلغ نسبة العاطلين من العمل اثنين من كل خمسة شباب، لا يرغب جينر حكمت البالغ من العمر 18 عاماً والعضو في مجموعة “آي كورد” بإغلاق أي باب للربح.