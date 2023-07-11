ببطارية قائقة الأداء.. سوني تطلق النظام الصوتي HT-AX7 الجوال

أعلنت شركة سوني، عن إطلاق النظام الصوتي HT-AX7 الجوال الجديد مع اثنين من سماعات الستالايت وبفترة تشغيل بطارية تمتد إلى 30 ساعة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن النظام الصوتي HT-AX7 الجوال الجديد يعتمد على تقنية البلوتوث ويتضمن وحدة أساسية واثنين من سماعات الستالايت من أجل الاستمتاع بالصوت المحيطي المجسم في غرف الفنادق أو المطبخ أو غرف النوم.

تبلغ مساحة هذا المنزل الصغير 30 مترًا مربعًا فقط،

وتتيح تقنية 360 Spatial Sound Mapping إمكانية إنشاء عدة “سماعات فانتوم” لتوفير صوت محيطي مجسم ثلاثي الأبعاد، كما تعمل خوارزميات Upmixer على ترقية محتويات ستريو إلى الصوت المحيطي المجسم، ويبلغ وزن النظام الصوتي الجديد 2 كجم.

وتروج شركة سوني للنظام الصوتي الجديد من خلال فترة تشغيل البطارية، التي تمتد إلى 30 ساعة، ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق منفذ USB-C، ويتم توصيل أجهزة التشغيل عن طريق تقنية البلوتوث 5.2 مع دعم AAC وSBC.

ولا يدعم النظام الصوتي HT-AX7 الجوال الجديد شبكة الواي فاي، وبالتالي فإنه لا يمكن بث المحتويات عن طريق تقنية جوجل كروم كاست أو أبل AirPlay، ولكنها في المقابل تدعم تقنية البلوتوث متعدد النقاط، بحيث يمكن إنشاء الاتصال مع جهازين في نفس الوقت.

ويشتمل النظام الصوتي الجديد على الوضع الليلي، الذي يتم فيه الحد من صوت الجهير، لمنع إزعاج الجيران مع التركيز على الوضع الصوتي الخاص بالحوار.

وتوفر شركة سوني التطبيق Home Entertainment Connect لضبط إعدادات النظام الصوتي وتثبيت التحديثات بسهولة، بينما يتم التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق الأزرار الموجودة على الجانب العلوي من الوحدة الأساسية.