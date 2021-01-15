بتصميم إبداعي.. أسوس تطلق حواسيب ZenBook Duo

أعلنت شركة آسوس عن جهازين محمولين جديدين من فئة ZenBook Duo بشاشة مزدوجة بقياس 15 إنشًا و 14 إنشًا كجزء من قائمة إعلاناتها في CES 2021.

وهناك أيضًا VivoBook الجديد و ExpertBook الجديد للأشخاص الذين يبحثون عن مشتريات خفيفة ومحمولة.

وتتمتع أجهزة حواسيب ZenBook Duo المحمولة بشاشة أساسية بالإضافة إلى شاشة ثانوية تسمى ScreenPad Plus المدمجة في النصف العلوي من لوحة المفاتيح.

ويعد ZenBook Pro Duo 15 OLED بقياس 15.6 إنشًا تحديثًا لجهاز ZenBook Pro Duo 15 بالشاشة المزدوجة، وهو حاسب محمول بشاشة مزدوجة بقياس 15.6 إنشًا مزود بشاشة OLED أساسية.

وهناك أيضًا نموذج بقياس 14 إنشًا، وهو تكملة لجهاز ZenBook Duo العادي الذي تم طرحه العام الماضي.

وحصل ZenBook Pro Duo 15 OLED على معالجات إنتل من الجيل العاشر (حتى Core i9) وأحدث وحدة معالجة رسومات للأجهزة المحمولة GeForce RTX 3070 من إنفيديا.

ويشتمل ZenBook Duo 14 على معالجات الجيل الحادي عشر من إنتل (Core i7 أو Core i5) مع رسومات Iris Xe المدمجة، ويمكنك أيضًا إضافة وحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce MX450.

ويمتلك كلاهما تصميمًا جديدًا يجعل الشاشة الثانوية ScreenPad Plus مائلة إلى الأعلى بدلًا من كونها مسطحة على سطح لوحة المفاتيح.

ويعني هذا أنك لست بحاجة إلى رفع رقبتك فوق لوحة المفاتيح لقراءة الشاشة الثانوية، وهو أمر كان غير مريح بالنسبة لنماذج Duo القديمة.

وهناك أيضًا تصميم جديد للمفصل تقول شركة آسوس: إنه أصغر بنسبة 30 في المئة مع حجم أصغر للمروحة.

وقامت آسوس أيضًا بترقية برنامج ScreenPad – الذي يُطلق عليه الآن اسم Screen Xpert 2 – ليشمل تطبيقات جديدة تجعل تعدد المهام أسهل.

وباستخدام ميزة Window Flick الجديدة، يمكنك بسهولة تحريك النوافذ من شاشة عرض إلى أخرى.

ويوجد أيضًا VivoBook S14 الجديد، وتقول آسوس: إنه أخف جهاز VivoBook بقياس 14 إنشًا تم تصنيعه على الإطلاق بوزن 1.3 كيلوجرام فقط.

وتم أيضًا ترقية VivoBook S14 بمعالجات الجيل الحادي عشر مع رسومات Xe المدمجة، وتقول آسوس: إنك تحصل على ما يصل إلى 17 ساعة من عمر البطارية.

وهناك جهاز VivoBook 14 العادي أيضًا، الذي يعمل بمعالجات Ryzen 5000 من سلسلة U-Series الجديدة من AMD.

وأجرت آسوس بعض التحديثات على تشكيلة ExpertBook، بما في ذلك ExpertBook B9، بحيث أصبح الاسم الكامل للنموذج الجديد هو ExpertBook B9 B9450CEA.

وتقول آسوس: إنه الحاسب المحمول للأعمال بقياس 14 إنشًا الأخف في العالم بوزن 0.8 كيلوجرام، ويتضمن أحدث معالجات Intel vPro من الجيل الحادي عشر، التي توفر عددًا من ميزات الأمان والإدارة عن بُعد، بما في ذلك تقنية الإدارة النشطة من إنتل.

ويحتوي ExpertBook على عدد من الميزات الجديدة المصممة لجعل المكالمات الجماعية أسهل، بما في ذلك تقنية إلغاء الضوضاء الثنائية الاتجاه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومكبرات الصوت المعتمدة من Harman Kardon، ودعم Wi-Fi 6.