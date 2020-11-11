بتقنيات فائقة..سامسونغ تطوّر شاشة ثلاثية الأبعاد بدقة 4k

طورت شركة ”سامسونغ“ شاشة ثلاثية الأبعاد، تتيح مشاهدة مقاطع الفيديو 3D بدقة 4K من مجموعة متنوعة من الزوايا.

وابتكر الباحثون في شركة سامسونغ شاشة العرض ثلاثية الأبعاد، ذات ألواح رفيعة تزيد من زاوية مشاهدة مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد بمقدار 30 مرة، كما أن النموذج الزجاجي الرقيق للغاية قد يسهل دمج شاشات الفيديو ثلاثية الأبعاد في الأجهزة المحمولة في المستقبل.

واستخدم الفريق الكوري شاشة العرض الخاصة بهم، لعرض فيديو تفاعلي بملء الشاشة بدقة 4K لسلحفاة سباحة، يمكن مشاهدتها من مجموعة من الزوايا والتفاعل معها، باستخدام لوحة المفاتيح.

وتقوم الشاشة ثلاثية الأبعاد بالتقاط جزيئات الضوء، لإنتاج صورة افتراضية ثلاثية الأبعاد، دون الحاجة إلى أي نظارات خاصة أو معدات خارجية.

وقال Hong-Seok Lee من معهد سامسونغ المتقدم للتكنولوجيا في كوريا الجنوبية: ”توفر الشاشة ثلاثية الأبعاد التمثيل المرئي الأكثر واقعية لواقعنا.. حيث لا يستطيع الناس التمييز بين الأشياء الحقيقية والأشياء التي تم إنشاؤها فعليًا“.

أما من ناحية المواصفات، تبلغ سماكة مكونات الشاشة حوالي 1 سم، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل استخدامها في الهواتف الذكية، ”لكن ذلك لن يستغرق وقتًا طويلًا“ ، كما يقول لي.

من جانبه، قال ديباك ساهو من جامعة سوانسي في المملكة المتحدة، إن هذا العمل يمهد الطريق للأجهزة، مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو شاشات الكمبيوتر، للحصول على شاشات عرض ثلاثية الأبعاد، سهلة الاستخدام.