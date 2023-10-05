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بتقنية الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق هاتف بيكسل 8 برو

منذ 26 ثانية
هاتف بيكسل 8 برو

هاتف بيكسل 8 برو

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في خطوة من شأنها أن تشعل المنافسة في سوق الهواتف الذكية، كشفت غوغل عن مجموعتها الجديدة من هواتف “بيكسل” الذكية، تضمّ هاتفاً مهنياً معززاً بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تكنولوجيا باتت تحويها معظم السلع والخدمات المتصلة التي أُطلقت هذه السنة.

ويمكن لهاتف “بيكسل 8 برو” الذي يتميّز بشريحة قوية، أن ينفّذ بعض وظائف الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، بدل معالجة البيانات من بعد عبر خوادم، وهي عملية تتطلّب الكثير من النطاق الترددي.

وخلال حدث تسويقي في نيويورك، الأربعاء، قال نائب رئيس المجموعة المسؤول عن الأجهزة والخدمات ريك أوسترلو إنّ الهاتف يمثل “إنجازاً كبيراً”، مضيفاً “سيكون بيكسل 8 برو أوّل هاتف ذكي مزوّد بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص به للصور”.

وستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين الأدوات الموجودة أصلاً في الهاتف كتعديل الصور، لكنّ الهدف منها هو أن تؤدي وظائف أخرى.

وهذه التكنولوجيا التي ابتُكرت لمساعدة البشر في إنتاجيتهم، تشهد سوقها تغييرات متسارعة منذ ابتكار الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنتاج مختلف أنواع المحتوى (نصوص وصور وأصوات) استناداً إلى طلب بسيط بلغة شائعة.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى أبرزها “غوغل” و”مايكروسوفت”، لتكون في طليعة ناشري أدوات من شأنها توفير الوقت للبشر.

وستختبر هواتف “بيكسل” ميزات من “بارد”، وهو روبوت المحادثة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ”غوغل”، والمنافس لـ”تشات جي بي تي” من شركة “أوبن ايه آي”.

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