بتقنية الهاتف الذكي.. أول كمبيوتر في العالم بكاميرا تحت الشاشة

لم يكتفي عملاق التقنية الكوري الجنوبي ”سامسونغ“ الشركة الأولى في العالم ، في تطوير الهواتف الذكية فقط بل عملت على نقل أحد أهم تقنيات الهاتف الذكي، وهي الكاميرا المدمجة تحت الشاشة، إلى أول كمبيوتر شخصي في العالم.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية ”ويبو“ مقطع فيديو دعائيا لمنتج جديد يسمى ”Samsung Blade Bezel“، يتضمن كاميرا تحت الشاشة (UPC)، ويمكن أن يكون أول كمبيوتر شخصي في العالم مزود بهذه التقنية إذا تم طرحه للبيع هذا العام.

وذكر الحساب أن شركة سامسونغ ستستخدم شاشة ”أوليد“ لهذا الكمبيوتر المحمول، إذ يتيح ذلك تضمين الكاميرا أسفل الشاشة، رغم أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل حول تشغيله.

واستخدمت الشركة 93% من حجم الجهاز الجديد للواجهة الأمامية، وعادة ما تكون نسبة الشاشة إلى الجسم في شاشات الكمبيوتر المحمول التقليدية 85٪، وسيكون سمك الشاشة المستقبلية 1مم فقط، وستزن 130 غرامًا، أي 50 غرامًا أقل مقارنة بالشاشات الأخرى الموجودة في السوق.

ولم تكشف سامسونغ عن تاريخ الإطلاق المحتمل، ولكن نظرًا لأن الشركة كانت تعمل على تقنية ”UPC“ منذ فترة، فمن المحتمل أن يتم تحديد موعد لهذا الإطلاق في وقت ما من هذا العام.

وسعت شركات أخرى كـ“هواوي“ إلى تجربة حلول مثل الكاميرات تحت لوحة المفاتيح، التي تسمح بوجود إطارات رقيقة جدًا، بحيث تشغل أيضًا أكثر من 90٪ من الواجهة، لكن تبقى مشكلة هذه التقنية هي عدم استيعاب الكاميرا التي تناسب المستخدم.

Wow ⊙∀⊙! Samsung Display reveals its under-Display camera technology for the first time, which will be used for OLED notebook screens first pic.twitter.com/Fu4Ublvsru

— Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2021