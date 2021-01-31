بتكلفة 6500 دولار ... سوني تعلن عن كاميرا Alpha 1

كشفت شركة سوني النقاب عن Sony Alpha 1، الكاميرا الرائدة الجديدة الكاملة الإطار مع بعض الميزات الرائعة.

وبفضل مستشعر CMOS Exmor RS الجديد بدقة 50 ميجابكسل ومعالج Bionz XR المتطور، فإنها توفر سرعات تصوير تبلغ 30 إطارًا في الثانية، وفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية وبدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ومع كل ذلك، يمكنها بسهولة التعامل مع كاميرا R5 من كانون، وذلك بالرغم من أنها تأتي بسعر أعلى بكثير.

قد تكون الميزة الرئيسية لكاميرا Sony Alpha 1 هي سرعتها المذهلة، حيث يمكنها التقاط صور بدقة 50.1 ميجابكسل بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية، مع تمكين كل من التركيز التلقائي والتعريض التلقائي، باستخدام الغالق الإلكتروني.

ويمكنك بهذه السرعات التقاط ما يصل إلى 155 ملف RAW مضغوط أو 165 صورة JPEG كاملة الإطار قبل ملء المخزن المؤقت، وتنخفض السرعات إلى 10 إطارات في الثانية باستخدام المصراع الميكانيكي، لكن هذا لا يزال ممتازًا بالنظر إلى المستشعر العالي الدقة.

وعلاوة على ذلك، تحصل على عرض خالٍ من التعتيم لهذه الصور بفضل معين المنظر الإلكتروني OLED بمعدل 240 هرتز الأول في العالم مع دقة 9.44 مليون نقطة ومجال رؤية 0.90X.

وفي الوقت نفسه، تتمتع Sony Alpha 1 بنطاق حساسية ISO قياسي 100-32000 ISO، قابل للتوسيع إلى ISO 50-102400، لذلك، فإنها تعمل بشكل جيد في الإضاءة المنخفضة.

ويصبح هذا ممكنًا بسبب بنية المستشعر المزود بإضاءة خلفية مع عدسات دون فجوات على الرقاقة وزجاج مانع للتسرب مغطى بالواقع المعزز.

كما أنها تحسن إعادة إنتاج الألوان وما يصل إلى 15 درجة من النطاق الديناميكي، وإذا كانت دقة 50 ميجابكسل غير كافية، يمكنك استخدام ميزة Pixel Shift Multi Shooting من سوني لدمج ما يصل إلى 16 صورة فردية في صورة واحدة بدقة 199 ميجابكسل.

وإذا كنت تفضل الفيديو، فيمكنك تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية داخليًا، باستخدام العرض الكامل للمستشعر، ويستخدم تسجيل 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية أيضًا العرض الكامل للمستشعر، ويعمل التركيز التلقائي في جميع أوضاع الفيديو.

وتشتمل الكاميرا على فتحات بطاقة SD UHS II المزدوجة وفتحات لبطاقة CFexpress المزدوجة، إلى جانب منفذ HDMI الكامل، ومنافذ ميكروفون، وسماعة الرأس، ومنفذ USB 3.2، ومنفذ إيثرنت جيجابت، وهناك شاشة LCD بقياس 3.0 إنشات في الخلف تدعم التركيز باللمس والتتبع باللمس.

وتعد سوني بإمكانية تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية بشكل مستمر لمدة تصل إلى 30 دقيقة دون ارتفاع درجة الحرارة.

وتتاح الكاميرا للطلب الأولي بسعر 6498 دولار للجسم فقط، وهو ما يزيد بمقدار 3000 دولار عن Canon EOS R5، ومع ذلك، فإن Sony Alpha 1 هي الآن الرائدة من سوني، وتستهدف المصورين المحترفين ومصوري الفيديو، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في 25 فبراير، مع توفرها للمستهلك في وقت ما في شهر مارس.