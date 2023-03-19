بتكوين تقفز وتتجاوز 28 ألف دولار

قفزت بتكوين 5.19 بالمئة إلى 28380 دولارا بحلول الساعة 20:01 بتوقيت غرينتش، الأحد، بزيادة 1400 دولار عن الإغلاق السابق، كما ارتفعت عملة إيثر التي ترتبط بشبكة سلسلة الكتل (بلوك تشين) إيثريوم 3.58 بالمئة إلى 1827.2 دولار اليوم الأحد، بزيادة 63.1 دولار عن الإغلاق السابق.

وارتفعت أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم “بيتكوين” 72 بالمئة عن أدنى مستوى لها في العام عند 16496 دولارا الذي سجلته في الأول من يناير كانون الثاني.

وتراجع حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 35.64% إلى 31.75 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة زادت عملة بيتكوين بنسبة 31.24%.

وفي مثل هذا اليوم قبل عام، كانت بيتكوين تساوي 42.19 ألف دولار، وفي 19 مارس 2021 كانت تساوي 58.34 ألف دولار، وفي ذات اليوم من عام 2020 كانت تساوي قرابة 6.19 ألف دولار.