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بتكوين تهبط لأقل من 40 ألف دولار وهذا حال “إثريوم” !

19 - مايو - 2021
العملة الرقمية المشفرة بيتكوين

العملة الرقمية المشفرة بيتكوين

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واصلت ”بتكوين“ النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم الأربعاء، إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من رئيس ”تسلا“ إيلون ماسك.

وتراجعت بتكوين، نحو 9% لما يصل إلى 38 ألفًا و 940.04 دولار، لتكون -أيضًا- دون متوسط تحركاتها في 200 يوم.

وهي الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفًا و895.22 دولار، والذي بلغته في الـ14 من نيسان/أبريل الماضي.

وهبطت ”إثريوم“، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، نحو 15% إلى 2875.36 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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