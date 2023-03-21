بتكوين تواصل الانتعاش رغم تقلبات سوق الكريبتو

حافظت بيتكوين صاحبة القيمة السوقية الأعلى بين العملات المشفرة على مكاسبها خلال تعاملات آخر 24 ساعة، بينما تراجعت أسعار باقي العملات بنسب متفاونة.

شهدت أسعار العملات الرقمية تباينا ما بين الانتعاش والتراجع خلال تداولات اليوم الثلاثاء 21 مارس/آذار.

هذا التباين شمل تراجع في غالبية أسعار العملات، بخلاف بيتكوين التي استمرت انتعاشها في الـ24 ساعة الماضية، ووصف مراقبون ما يحدث بسوق الكريبتو بلعبة كراسي موسيقية بين العملات الصغيرة.

ويبدو تراجع الأسعار اليوم مرتبطا بعمليات جني أرباح للاستفادة من الطفرة التي حققتها العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي حيث زادت بنحو 30%.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.16 تريليون دولار.

في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 71.67 مليار دولار.

ونزل مؤشر CoinDesk (CMI) واسع النطاق الذي يقيس الأداء المرجح للقيمة السوقية للأصول الرقمية التي تمتلك الحد الأدنى من متطلبات التداول والتبادل، بنسبة 1.84% إلى 1211.76 نقطة.

والمستثمرون متشائمون من ارتفاع الفائدة الأمريكية، ومعنوياتهم متأثرة بانهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 مارس/آذار بنسبة 1.38% إلى 27,873.5 دولار.

كما زادت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 540.25 مليار دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 57.76% إلى 41.74 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة زادت عملة بيتكوين بنسبة 13.95%.

وفي مثل هذا التوقيت قبل عام، كانت بيتكوين تساوي 42.19 ألف دولار، وفي 19 مارس/آذار 2021 كانت تساوي 58.34 ألف دولار، وفي ذات اليوم من عام 2020 كانت تساوي قرابة 6.19 ألف دولار.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

نزل سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.78% اليوم ليصل إلى 1.744.21 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.21% ليسجل 334.80 دولار.

وارتفع أيضا سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.52% من قيمته ليسجل 0.38470 دولار.

وهوى سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.44% ليبلغ 0.3386 دولار.

وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 2.37% ليصل إلى مستوى 0.071975 دولار.

في حين تراجع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 2.34% ليصل إلى 6.13 دولار.