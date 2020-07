بحثا عن آثار للحياة في المريخ..”ناسا” تطلق مركبة “بريسيرفانس” على الكوكب الأحمر

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ”ناسا” على “تويتر”، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مركبة “بريسيرفانس” تنطلق، غدا الخميس، فى رحلة طويلة على متن صاروخ ألاينس أتلاس الخامس.

🚀 Tomorrow, we’re launching our @NASAPersevere rover to Mars. Perseverance will search for signs of ancient microbial life & pave the way for human exploration beyond the Moon.

Tag your questions with #CountdownToMars for a chance to have them answered in our launch broadcast! pic.twitter.com/RjWEBqxP2Y

— NASA (@NASA) July 29, 2020