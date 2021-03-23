بدءاً من اليوم.. “وان بلس” تطرح ساعتها للبيع في أوروبا

ساعة ذكية من وان بلس

أعلنت شركة ”وان بلس“ الصينية عن إطلاق ساعتها الأولى ”OnePlus Watch“، اليوم الثلاثاء، في أوروبا بسعر 150 يورو.

ومن المُقرر الكشف إلى جانب الساعة عن سلسلة هواتف ”OnePlus 9“ الذكية، حيثُ سيتم توفير الساعة بسعر مختلف في الأسواق الأخرى، وفقًا لموقع ”جسمارينا“ التقني.

وتمتلك ساعة ”وان بلس“ مواصفات مماثلة لساعات ”Amazfit GTR 2“ و ”Watch GT2“ من ”هواوي“ و ”Mi Watch“ من ”شاومي“، حيث تمتلك شاشة ”OLED“ بحجم 1.39 بوصة وميزة مراقبة الأكسجين في الدم ”SpO2“ ومقاومة للماء والغبار ”IP68“.

ويدوم عمر بطارية الساعة لأكثر من أسبوعين، وتمتلك نظام تشغيل خاصًا؛ مما يعني أنها لن تعمل بنظام ”Google Wear OS“، وتمتلك الساعة القابلة للارتداء وجها مستديرا ومظهرا خافتا مع سوار يمكن استبداله.

وتقدم الشركة ساعتها باللونين الأسود والفضي، مع ميزة تتبع التمرين وتتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب وتتبع الإجهاد وتتبع أداء السباحة، بالإضافة لسعة تخزين تبلغ 4 غيغابايت.

وستعرض ساعة ”OnePlus“ إشعارات من الجهاز المتصل، وتتيح التحكم في الموسيقى على هاتفك الذكي، وستعمل أيضًا كجهاز تحكم عن بُعد لأجهزة تلفزيون ”OnePlus“.