fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بدءاً من منتصف الشهر.. سكان أمريكا الشمالية على موعد مع هاتف موتورلا الجديد”One 5G Ace “

منذ دقيقتين
هاتف One 5G Ace

هاتف One 5G Ace

A A A
طباعة المقال

أعلت موتورلا رسمياً عن أحدث إصدارتها من هواتف 5G المتوسطة Moto One 5G Ace، حيث انطلق الهاتف في أمريكا الشمالية بسعر 399 دولار.

يتميز هاتف Moto One 5G Ace بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما تقدم موتورلا هاتف Moto One 5G Ace برقاقة معالج Snapdragon 750G، مع شريحة مودم Snapdragon X52 5G لدعم الإتصال بشبكات sub-6GHz 5G.

 

أيضاً يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وتقدم موتورلا هاتف Moto One 5G Ace بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف مع شعار موتورلا، ويدعم الهاتف معايير IP52، كما يأتي بوزن 212 جرام.

وينطلق هاتف Moto One 5G Ace بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة My UX، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم شاحن 15W، إلا أن صندوق الهاتف يضم شاحن بقدرة 10W فقط.

ويتوفر هاتف Moto One 5G Ace بدءاً من 14 من يناير الجاري في سوق الولايات المتحدة وكندا، على أن يتوفر بإختيار واحد باللون الفضي في البداية.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    ترجمة غوغل
    هل تنهي شركة ديبل الألمانية عصر “غوغل ترانسليت” بهذه الخدمة؟
    ArcX تطلق وحدة تحكم عن بعد في الهاتف قابلة للإرتداء وبتقنية البلوتوث
    تقنية جديدة من ArcX.. تحكم بهاتفك خلال انشغالك عبر البلوتوث
    شعار شركة سامسونغ
    تشحن عبر ضوء غرفة المعيشة… أجهزة تحكّم تعمل بالطاقة الشمسية من سامسونغ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوازات السفر
    إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021
    ذئب
    بالفيديو: بعد أن هاجم كلابه وحصانه… رجل يخنق ذئباً ضارياً بيديه العاريتين
    رائد فضاء
    “ضرائب” عمل رواد الفضاء… ضعف البصر وتلف الحمض النووي