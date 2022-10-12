بدعم من غوغل.. بيتكوين تقود العملات المشفرة لصعود جديد

تقلبات عديدة شهدها سوق الكريبتو جراء ي ظل ضغوط دولية، وارتفعت أسعار العملات الرقمية، الأربعاء، بقيادة بيتكوين، وبفضل دعم مفاجئ من شركة غوغل.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم بنسبة 0.40% لتصل إلى 922.11 مليار دولار.

لكن حجم التداول خلال آخر 24 ساعة تراجع بنحو 12.47% إلى قرابة 48.50 مليار دولار.

وجاء الارتفاع في أسعار العملات الرقمية مع إعلان شركة غوغل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا عن البدء في قبول الدفع بالعملات الرقمية مقابل خدمات الحوسبة السحابية مع حلول مطلع العام المقبل.

وقالت غوغل أمس خلال مؤتمر Google Cloud Next إنها ستتلقى المدفوعات بالعملة الرقمية عبر شراكة تكاملية مع منصة تبادل العملات المشفرة Coinbase.

وسيتم السماح بشكل مبدئي بالدفع بالعملات المشفرة لعدد معين من عملاء جوجل.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم ،الأربعاء، بنحو 0.28% إلى 19,132.41 دولار.

كما زادت القيمة السوقية لبيتكوين إلى 366.42 مليار دولار .

لكن حجم التداول على بيتكوين تراجع خلال 24 ساعة بنسبة 6.9% مسجلا 27.26 مليار دولار.

ورغم ارتفاعها اليوم، فإن بيتكوين تعد متراجعة على مستوى الأسبوع إذ كان سعرها قبل 7 أيام (الأربعاء الماضي) فوق 20 ألف دولار.

وقبل شهر كامل كان سعر بيتكوين يزيد على 22 ألف دولار.

وبالطبع سجلت بيتكوين هبوطا كبيرا على مدار عام 2022، إذ كانت قد بدأت العام عند سعر يفوق 47 ألف دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

وزاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.24% ليبلغ 1,297.19 دولار.

وارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.57% ليبلغ 272.68 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.08% ليسجل 0.4899 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بقيمة 0.96% إلى 0.3943 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE بنحو 2.14% إلى 0.06054 دولار.

وصعد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.20% ليسجل 6.22 دولار.