"بذلة نفاثة طائرة"... أحدث الابتكارات في المجال العسكري

في أحدث الابتكارات في المجال العسكري “بذلة نفاثة طائرة”، حصل تعاون بين مشاة البحرية الملكية البريطانية وشركة “غرافيتي إندستريز”، في تجربة “البذلة النفاثة” انطلاقاً من سفينة عسكرية قبالة الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة.

وجرى اختبار البذلة على مدار 3 أيام، وبمشاركة 42 فرداً من مشاة البحرية الملكية البريطانية، لمعرفة قدراتها في العمليات البحرية.

ونقل عن موقع “ماشابل” المتخصص بالأخبار التقنية، بأن الاستخدام الأبرز لهذه البذلة سيكون دعم جنود البحرية على صعود السفن الحربية الكبيرة من القوارب، حيث ستتم هذه العملية بسرعة ومرونة أكبر.

جدير بالذكر أن ثمن البذلة النفاثة من إنتاج شركة “غرافيتي إندستريز”، يبلغ حوالي 430 ألف دولار .