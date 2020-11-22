بريطاني يرفع دعوى قضائية ضد غوغل بسبب تقييم “نجمة واحدة”

قرر تاجر سيارات بريطاني رفع دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة “غوغل” ، وذلك بعد حصوله على نجمة واحدة في تقييم العملاء.

وقال ريتشارد بوترايت تاجر السيارات إن تلك التقييمات “مزيفة” وأضرّت بأعماله.

وشعر بوترايت “بالعجز” بعد أن رفضت شركة جوجل إزالة تعليقات عن متجره لبيع السيارات في منطقة برينتري، بمقاطعة إسيكس.

وقال بوترايت: “لقد قمنا بتزويدهم بمعلومات مؤكدة تظهر أن هذه التعليقات ملفقة تماما، لكنهم لم يهتموا بذلك”.

وفي ردها، قالت شركة جوجل إن الغالبية العظمى من آراء وتعليقات المستخدمين كانت حقيقية وأنها تراقب المحتوى باستمرار.

وفي خدمة جوجل للخرائط، حصل المتجر على الحد الأدنى في عدة تقييمات (بنجمة واحدة)، مع تعليقات مثل: “هذه بالتأكيد أسوأ خدمة كنت سيء الحظ بما يكفي كي أحظى بها”.

وصف بوترايت الأمر بأنه “اعتداء غير مرئي”.

وأضاف” مجهولون، يتوارون خلف أسماء مزيفة، لذا لا تعرف حقا ماذا تفعل. تشعر بالعجز”

وقال آدم فرينش، من منظمة حقوق المستهلك في بريطانيا “وجد بحثنا أن التعليقات المزيفة منتشرة عبر منصات مختلفة وأن تأثيرها على قرارات التسوق لدينا كبير”.

وأضاف”أعتقد أن هناك المزيد مما يمكن لشركات مثل جوجل القيام به لاعتراض هذه التعليقات المزيفة”.