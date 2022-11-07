الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب إيلون ماسك.. "تويتر" يحظر حساب ممثلة امريكية

منذ 46 دقيقة
شعار شركة تويتر

شعار شركة تويتر

A A A
طباعة المقال

يتصدر اسم منصة “تويتر” الاخبار بشكل يومي وذلك بسبب الاجراءات التي يتخذها المالك الجديد ايلون ماسك.

هذا وقد تم تعليق حساب الممثلة والكوميدية الأمريكية كاثي جريفين على “تويتر”، بعد أن غيرت اسمها في ذلك الحساب إلى إيلون ماسك حسبما نقلت RT .

وجاء في النص المكتوب على الصفحة المحجوبة، للممثلة التي كان لديها مليونا مشترك: “قامت شركة تويتر بتعليق هذا الحساب، بسبب انتهاك السياسة المتبعة في تويتر”.

في وقت سابق، قال الملياردير ماسك، الذي اشترى تويتر في أكتوبر، في سلسلة من التغيرات، إن هذه الشبكة الاجتماعية ستتوقف عن تحذير المستخدمين الذين يغيرون أسماءهم إلى اسم شخص آخر دون تحديد طبيعة وسبب هذا التغيير.

كما أوضح ماسك، سيتم الآن في تويتر حظر كافة المستخدمين من هذا النوع إلى الأبد.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

ساعة آبل الذكية
"ساعة آبل" تنقذ حياة امرأة بعدما طعنها زوجها ودفنها حية
كوكب المريخ
دراسة تكشف معلومات مثيرة عن "قشرة كوكب المريخ"
سامسونغ
سامسونغ تطور شرائح خاصة بالأجهزة المنزلية والسيارات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع... فكم بلغ؟
حسين جعفر
جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!
شيرين مع بنتها هنا مصطفى
بعد فيديو عينها المتورمة.. ابنة شيرين تكشف تفاصيل مفاجأة