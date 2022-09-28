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بسبب الإعصار.. حريق يندلع فى صاروخ القمر Artemis 1 خلال نقله

منذ 55 دقيقة
صاروخ فضائي-ارشيفية

صاروخ فضائي-ارشيفية

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قام أعضاء فريق البعثة بتدويرArtemis 1 من منصة الإطلاق 39B الخاصة بمركز كينيدي للفضاء (KSC) إلى مبنى تجميع المركبات الضخم (VAB) في المنشأة لحماية الأجهزة القيمة من إعصار إيان، في حالة انتهاء العاصفة بضرب ساحل فلوريدا الفضائي، وفقاً لموقع space.

أكمل Artemis 1 الرحلة التي استغرقت حوالي 10 ساعات إلى VAB في حوالي الثلاثاء، ولكن بعد ساعتين ونصف فقط، اندلع حريق صغير داخل المبنى، حيث قال مسؤولو مركز كينيدي للفضاء عبر تويتر: “تم إجلاء الموظفين، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، ومركبة Artemis 1 ليست في خطر”.

قالت “جانيت بيترو” مديرة شركة KSC: قيل لي إن لوحة كهربائية بقوة 40 فولت على جدار هاي باي 3 حيث اشتعلت فيها النيران” وأضافت أن السبب غير واضح ويخضع للتحقيق، مؤكدة أن ألسنة اللهب لم تقترب من Artemis 1 .

سيستخدم Artemis 1 صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) لإطلاق كبسولة Orion غير المأهولة إلى القمر، كانت ناسا تأمل في إطلاق المهمة الاربعاء، لكن تهديد الإعصار إيان أفسد تلك الخطة.

سيقوم فريق المهمة ببعض الأعمال على Artemis 1 أثناء خروجه من العاصفة في VAB، من السابق لأوانه التكهن بموعد إطلاق مستهدف جديد، على الرغم من أن الإقلاع قبل نوفمبر يبدو غير مرجح في هذه المرحلة.

سيكون Artemis 1 أول إطلاق لـ SLS وأول مهمة لبرنامج Artemis التابع لناسا، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيرسل Artemis 2 رواد فضاء حول القمر في عام 2024 وسيقوم Artemis 3 بوضع الأحذية على الأرض بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بعد عام أو نحو ذلك.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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