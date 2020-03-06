بسبب تحديث أخير.. مشكلة جديدة بويندوز 10

في تحول بات مألوفا للأحداث، انتهى تحديث أخير لنظام التشغيل ويندوز 10 بأن يتسبب بحدوث مشكلات خطيرة للأشخاص في حواسيب الذين قاموا بتثبيته.

رغم إصداره في 27 فبراير/شباط فقط، فقد اشتكى العديد من المستخدمين من أن التحديث (KB4535996)، المصمم لإصلاح المشكلات المتعلقة بالبحث والطباعة في ويندوز، يتسبب في تعطل حواسيبهم، أو أنه لم يثبت بشكل صحيح.

وكما يذكر موقع “ويندوز لايتست” المتخصص بأخبار نظام التشغيل الشهير، فإن المستخدمين توجهوا إلى منتدى دعم مايكروسوفت في محاولة منهم العثور على حلول لمشاكلهم.

وتشمل المشكلات التي واجهها المستخدمون، جمود عشوائي بحواسيبهم، حيث لا يستجيب الحاسوب للأوامر، ومشاكل في التثبيت، وهي عندما يفشل التحديث في التثبيت فتظهر بدلا من ذلك رسالة خطأ عامة؛ أو حتى شاشة الموت الزرقاء المروعة.

كيفية حل تلك المشاكل

رغم أن هذه القضايا الأخيرة مزعجة بالتأكيد، فإن هناك بعض الأخبار الجيدة. أولها أن مايكروسوفت تصنف التحديث (KB4535996) على أنه “اختياري”، مما يعني أن حاسوبك لن يقوم بتثبيته تلقائيا، وفي الواقع فإنك ستحتاج إلى التوجه إلى قسم “تحديث ويندوز” في تطبيق “الإعدادات” للعثور على التحديث وتثبيته يدويا.

ويجب أن يعني ذلك أن عدد الأشخاص المتأثرين بهذا التحديث “المعطوب” يجب أن يكون منخفضا نسبيا. ومع ذلك، إذا قمت بتثبيت التحديث وتواجه مشكلات، فإن أبسط طريقة لإصلاحها هي بإلغاء تثبيت التحديث.

في تحول بات مألوفا للأحداث، انتهى تحديث أخير لنظام التشغيل ويندوز 10 بأن يتسبب بحدوث مشكلات خطيرة للأشخاص في حواسيب الذين قاموا بتثبيته.

رغم إصداره في 27 فبراير/شباط فقط، فقد اشتكى العديد من المستخدمين من أن التحديث (KB4535996)، المصمم لإصلاح المشكلات المتعلقة بالبحث والطباعة في ويندوز، يتسبب في تعطل حواسيبهم، أو أنه لم يثبت بشكل صحيح.

وكما يذكر موقع “ويندوز لايتست” المتخصص بأخبار نظام التشغيل الشهير، فإن المستخدمين توجهوا إلى منتدى دعم مايكروسوفت في محاولة منهم العثور على حلول لمشاكلهم.

وتشمل المشكلات التي واجهها المستخدمون، جمود عشوائي بحواسيبهم، حيث لا يستجيب الحاسوب للأوامر، ومشاكل في التثبيت، وهي عندما يفشل التحديث في التثبيت فتظهر بدلا من ذلك رسالة خطأ عامة؛ أو حتى شاشة الموت الزرقاء المروعة.

كيفية حل تلك المشاكل

رغم أن هذه القضايا الأخيرة مزعجة بالتأكيد، فإن هناك بعض الأخبار الجيدة. أولها أن مايكروسوفت تصنف التحديث (KB4535996) على أنه “اختياري”، مما يعني أن حاسوبك لن يقوم بتثبيته تلقائيا، وفي الواقع فإنك ستحتاج إلى التوجه إلى قسم “تحديث ويندوز” في تطبيق “الإعدادات” للعثور على التحديث وتثبيته يدويا.

ويجب أن يعني ذلك أن عدد الأشخاص المتأثرين بهذا التحديث “المعطوب” يجب أن يكون منخفضا نسبيا. ومع ذلك، إذا قمت بتثبيت التحديث وتواجه مشكلات، فإن أبسط طريقة لإصلاحها هي بإلغاء تثبيت التحديث.

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وللقيام بذلك، افتح تطبيق “الإعدادات” (رمز الترس في قائمة ابدأ، أو عن طريق الضغط على زر شعار ويندوز + زر الحرف “I” على لوحة المفاتيح)، ثم انقر فوق “تحديث وأمن” (Update & security).

من النافذة التي تظهر، انقر فوق “تحديث ويندوز” في القائمة اليمنى، ثم اختر “عرض سجل التحديث”، ثم انقر فوق “إزالة تثبيت التحديثات” وحدد التحديث (KB4535996) لإلغاء تثبيته.

بعد الخطوة الأخيرة يفترض أن تكون المشكلات قد حلت. وفي حال قمت بتثبيت التحديث ولم تواجه أي مشكلات، فمن المستحسن في هذه الحالة الاستمرار معه وعدم إزالته.