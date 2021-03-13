بسبب تغريداته عن “تسلا” … “إيلون ماسك” يواجه دعوى قضائية جديدة

يواجه الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا ”إيلون ماسك“ دعوى قضائية جديدة؛ بسبب تغريداته المثيرة للجدل على منصة تويتر.

ووفقاً لتقرير نشرته كل من بلومبيرغ و TechCrunch، فقد أقام أحد المساهمين في شركة تسلا دعوى قضائية ضد ماسك ومجلس الإدارة، بتهمة انتهاك تسوية 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن استخدامه لموقع تويتر.

وتنص الشكوى على أن ماسك يواصل إرسال تغريدات ”غير منتظمة“ تعرض الشركة لمليارات الدولارات من الخسائر والعقوبات المحتملة، على الرغم من الاتفاق الموقع مع هيئة سوق المال الأمريكية، يقضي بحصول ماسك على موافقة مسبقة على هذه التغريدات قبل نشرها.

كما سلطت الشكوى الضوء على العديد من منشورات ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان أبرز مثال على ذلك، هي تغريدته في 1 أيار مايو الماضي، التي قال فيها إن سعر سهم تسلا مرتفع للغاية، مما أدى إلى انخفاض قيمة تسلا السوقية بأكثر من 13 مليار دولار.

من جهته، أدان المدعي ”تشيس غريتي“ تصرفات ماسك وتقاعس مجلس إدارة تسلا في وقف سلوكه على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تسبب في ضرر مالي كبير.

وجاءت تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات في أعقاب تغريدة ماسك في شهر آب أغسطس 2018 بأنه حصل على تمويل مضمون؛ من أجل تحويل تسلا إلى شركة خاصة في صفقة قيمتها 72 مليار دولار.

ودفع كل من ماسك وتسلا 20 مليون دولار غرامات مدنية، ووافق محامو تسلا على فرض إجراءات رقابية جديدة صارمة على أنشطة ”ماسك“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك اعتاد على كتابة تغريدات على موقع ”تويتر“ تثير الجدل حول مشروعات ”تسلا“ وأسهمها.

ولم تعلق تسلا على الدعوى حتى الآن، ويُعتقد أنها حلت فريق العلاقات العامة.